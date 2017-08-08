Членам "банды ГТА" усилили охрану в суде после атаки на конвой

Image caption Теперь в суде обвиняемых охраняют не менее десяти конвоиров

В Мособлсуде продолжилось рассмотрение дела "банды ГТА". Предыдущее заседание обернулось громким инцидентом: во время перерыва обвиняемые отобрали у конвоиров оружие и устроили перестрелку, закончившуюся гибелью трех подсудимых. Теперь оставшихся членов группировки в здании суда охраняют более десяти конвоиров.

Процесс по делу "банды ГТА" мог бы остаться незамеченным до самого приговора: адвокаты, назначенные государством, почти не общались с журналистами, и в итоге пресса потеряла интерес к судебному следствию.

Однако 2 августа, во время очередного заседания, пятеро подсудимых напали на двух конвоиров, перевозивших их в лифте Мособлсуда, отобрали у них оружие и открыли стрельбу.

Оба конвоира были ранены. Трех нападавших застрелили сотрудники Росгвардии, еще двое оказались в больнице.

Конвой перевозил обвиняемых вопреки служебной инструкции МВД, писал РБК: сопровождать заключенных должны были не менее десяти человек, а перевозить их должны были отдельно друг от друга. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил позже, что конвоиры допустили "грубейшее нарушение всех инструкций". Во вторник официальный представитель МВД сообщила, что в ведомстве нашли виновных в нарушении инструкций и уволили их.

Суд после стрельбы

В здании самого Московского областного суда 8 августа охрана была прежней. У входа, как обычно, дежурили три пристава, дополнительных нарядов силовиков не было ни перед зданием, ни на четвёртом этаже, где слушается дело.

В самом зале четырех подсудимых охраняли свыше 10 сотрудников правоохранительных органов. У стеклянной клетки помимо обычных конвойных стояли сотрудники усиленной группы быстрого реагирования Федеральной службы судебных приставов, кинолог с собакой и представители отрядов быстрого реагирования полиции. Ещё несколько силовиков охраняли зал по периметру.

Охрана подсудимых была усилена после стрельбы, рассказала пресс-секретарь суда Наталья Осипова Русской службе Би-би-си. Несмотря на то, что приставы располагаются в здании суда, Мособлсуд никак не отвечает за их работу и сопровождение обвиняемых, добавила Осипова.

Само заседание продлилось меньше 10 минут - судья Наталья Валикова отложила процесс до 22 августа. По ее словам, это связано с тем, что суд еще не получил свидетельства о смерти трех фигурантов, а также не располагает данными о периоде выздоровления двух других подсудимых, без которых нельзя продолжать разбирательство.

Конвоиры теперь следили за контактами подсудимых даже с адвокатами. В тот момент, когда собравшиеся покидали зал, один из защитников попытался подойти к стеклянной клетке, однако его отогнали силовики.

- Да что он может сделать-то? До меня дотянуться невозможно, - удивился юрист.

Image caption Охрана обвиняемых опасалась даже за безопасность адвокатов

- Это вам только кажется, что невозможно, а когда он вас за футболку через окошко схватит, что делать будете? - объяснила дежурившая рядом кинолог.

Террористы или сатанисты

О банде ГТА впервые заговорили летом 2014 года после череды убийств на трассе М4 "Дон". Неизвестные подкладывали на дорогу шипы, а когда проколовшие шину автомобили останавливались, преступники расстреливали находившихся внутри машины людей.

Группировку стали называть "бандой ГТА" по аналогии с одноимённой игрой (Grand Theft Auto), главный герой которой регулярно нападает на автомобилистов.

По версии следствия, всего в период 2012-2014 годов жертвами "банды ГТА" стали 17 человек.

Участников группировки удалось задержать в ноябре 2014 года. В поселке Удельная Раменского района был обнаружен предполагаемый лидер группировки, 33-летний уроженец Узбекистана Ибайдулло Субханов (имел фальшивый паспорт на имя Рустама Усманова).

Субханов жил на участке, принадлежащем руководителю управления делами генпрокуратуры России Алексею Староверову. В СКР заявили, что Староверов сдавал хозяйственную постройку в аренду. Староверов был отстранен от должности, а затем по собственному желанию уводился из органов.

Во время поисков группировки в СМИ неоднократно выдвигались предположения о мотивах и личностях преступников. По одной версии, нападавшие были участниками террористической группировки, другие связывали их со Службой безопасности Украины. В прессе появились сообщения, что банда ГТА может состоять из недавно вышедших из колоний рецидивистов или "тренирующихся" киллеров, а некоторые эксперты заподозрили нападавших в симпатиях к сатанизму.

Обсуждался и мотив убийств ради наживы, однако следователи и эксперты обращали внимание на то, что в некоторых случаях убийцы не забирали у жертв ценные вещи, ограничиваясь мелочами - такими как солнечные очки.

Собеседники РБК, "Московского комсомольца" и других изданий после поимки преступников утверждали, что они напрямую связаны с запрещённой террористической группировкой "Исламское государство". В Следственном комитете эту версию исключили, назвав основным мотивом нападений корысть.