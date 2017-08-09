"Реал" без труда защитил Суперкубок УЕФА в матче с "Манчестер Юнайтед"
Испанский "Реал" без труда одолел английский "Манчестер Юнайтед" на 30-градусной жаре в Скопье и стал первым с 1990 года клубом, завоевавшим Суперкубок УЕФА два года подряд.
Королевский клуб доминировал на поле. Каземиро открыл счет на 24-й минуте, замкнув длинный пас Дани Карвахаля, а в начале второго тайма Иско хладнокровно обыграл вратаря после изящной комбинации с Гаретом Бейлом, который в этот вечер вышел на поле в стартовом составе вместо Криштиану Роналду.
Подопечные Жозе Моуринью редко угрожали воротам команды Зинедина Зидана и сумели отыграть лишь один мяч усилиями Ромелу Лукаку, купленного месяц назад у "Эвертона" почти за $100 млн.
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Из-за жары в македонской столице судья дважды останавливал матч, как того требуют новые правила УЕФА.
"Реал" контролировал игру, и "МЮ" пришлось довольствоваться 39% владения мячом и одним ударом в створ ворот.
Во втором тайме Моуринью попытался растянуть оборону "Реала", выпустив быстрого Маркуса Рашфорда, однако даже после летних покупок на $200 млн его команде не хватило класса противостоять испанскому клубу, который Моуринью тренировал в 2010-2013 годах.
"Я думаю, мы неплохо выступили. Мы проиграли 2-1, результат очень зыбкий, и если бы гол [Иско] из офсайда не засчитали, было бы 1-1 и дополнительное время", - пожаловался Моуринью на послематчевой пресс-конференции.
Бейл вновь в игре
Перед матчем португальский тренер сказал, что хотел бы купить Бейла, если испанцы согласятся продать его. Он добавил, что выход валлийского форварда в стартовом составе будет означать, что Бейл остается в Мадриде.
И Зидан выпустил Бейла вместо Роналду.
У этого, однако, может быть и другое объяснение: четырехкратный обладатель "Золотого мяча" лишь недавно вернулся к тренировкам, поскольку ему разрешили отдохнуть подольше после выступлений за сборную Португалии на летнем Кубке конфедераций в России.
Бейл утверждает, что не хочет переезжать, однако 28-летний нападающий выглядел блекло в прошлом сезоне, отмеченном победами "Реала" в испанском и европейском чемпионатах.
Позиция Бейла в нападении "сливочных" может оказаться под угрозой, если "Реалу" удастся купить у "Монако" перспективного французского форварда Килиана Мбаппе.
У "Юнайтед" почти не было шансов
- Испанские клубы выиграли восемь из девяти последних Суперкубков УЕФА.
- "Реал" выигрывал его четыре раза. Только у "Милана" и "Барселоны" больше - по пять.
- Моуринью ни разу не выигрывал у "Реала": в пяти матчах - четыре поражения и одна ничья.
- Моуринью стал первым тренером, трижды упустившим Суперкубок. Он проигрывал с "Челси" в 2013 и с "Порту" в 2003 годах.
- Последний раз Суперкубок доставался победителю Лиги Европы в 2012 году, когда мадридский "Атлетико" одолел "Челси" 4-1.
Что дальше?
После провального прошлого сезона в Английской премьер-лиге, шестого места и отставания в 24 очка от чемпиона, бывшей команды Моуринью лондонского "Челси", "Юнайтед" начинает новый сезон домашним матчем против "Вест Хэма" в ближайшее воскресенье.
В тот же день "Реалу" предстоит еще одна битва за суперкубок - на этот раз испанский.
Первый из двух матчей с извечным соперником - "Барселоной" мадридцы проведут на стадионе каталонцев "Камп Ноу".