Шесть россиян задержаны в Косово за незаконное пересечение границы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Для въезда в Косово россиянам требуется виза

Шесть граждан России были задержаны в Косово за незаконное пересечение границы. Как сообщили в местной полиции, россияне перешли линию разграничения со стороны Сербии.

Вместе с российскими гражданами также были задержаны пятеро сербов.

Как рассказали в полиции Косово, подозреваемые в незаконном пересечении границы передвигались на автомобилях с сербскими номерами. Правоохранительные органы остановили машины накануне днем около города Подуево, "точно возле знака KFOR, указывающего, что вблизи находится граница", цитирует РИА Новости сообщение полиции.

Москва, как и Белград, не признает суверенитет Косово, а для туристических поездок в Сербию россиянам виза не нужна. Косово же требует наличия косовской или шенгенской визы.

В российском посольстве в Сербии Русской службе Би-би-си подтвердили факт задержания российских граждан, однако не смогли сообщить подробностей инцидента.

"В настоящее время ситуация в отношении задержанных граждан Российской Федерации проясняется. Над этим работают надлежащие службы посольства. Все объективные сведения мы сообщим, когда они будут получены, в том числе от местной стороны", - сказали в диппредставительстве.

Имена задержанных россиян полиция не называет. Известно, что в группе есть как мужчины, так и женщины. Младшей из россиянок, как сообщается, 15 лет.

После задержания подозреваемые были отправлены в отделение полиции для допроса. Правоохранительные органы утверждают, что уведомили адвокатскую палату Косово и российскую дипломатическую канцелярию в Приштине.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. В настоящее время 111 государств-членов ООН признали право этой страны на суверенитет. Россия и Сербия не признают независимость Косово.

Россияне могут совершать туристические поездки в Сербию без визы - в этом случае срок свободного пребывания в стране ограничен 30 днями.

Однако для въезда в Косово гражданам России виза необходима - такие правила действуют с 2013 года. При наличии многократной шенгенской визы можно въехать в Косово на срок, не превышающий 15 дней.