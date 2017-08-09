Под Парижем автомобиль врезался в толпу военных и скрылся

В одном из пригородов Парижа, Леваллуа-Перре, в толпу французских военнослужащих врезался автомобиль.

По сообщениям очевидцев, ранены шесть человек, из которых двое - тяжело.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей местной полиции, водителю удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.

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