Под Парижем автомобиль врезался в толпу военных и скрылся
- 9 августа 2017
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В одном из пригородов Парижа, Леваллуа-Перре, в толпу французских военнослужащих врезался автомобиль.
По сообщениям очевидцев, ранены шесть человек, из которых двое - тяжело.
Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей местной полиции, водителю удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.
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