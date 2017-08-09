Экс-бухгалтер "Седьмой студии" дала показания против Серебренникова

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В конце мая дома у художественного руководителя "Гоголь-центра" и в самом театре прошли обыски.

Бывший бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева дала показания против режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищениях госсредств.

Масляева, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, руководство "Седьмой студии" вступило в сговор с целью украсть средства, выделенные из бюджета на театральные постановки.

Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля.

"Итин, Серебренников и Малобродский разработали план хищения средств, выделенных на разработку проекта "Платформа" … Серебренников и Малобродский с моей помощью проводили обналичивание денежных средств", - цитирует показания Масляевой РИА Новости.

Как сообщает РБК, указание на причастность Серебренникова к предполагаемому преступлению есть и в материалах СК.

"Итин, Серебренников и Малобродский создали АНО "Седьмая студия" для реализации преступного умысла", - цитирует издание постановление следователя.

Жалобы на слежку

Дочери бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Марина и Ольга Масляевы на допросе предположили, что за ними ведется слежка. Протокол допроса был зачитан в среду на заседании в Мосгорсуде.

По мнению сестер, за ними следят, чтобы "выяснить круг общения их матери" и оказать на нее давление. Ольга и Марина Масляевы утверждают, что следившие за ними мужчины делали фотографии, пытались выяснить маршруты их передвижений и предлагали помощь с адвокатами, сообщает агентство "Москва".

По мнению дочерей Масляевой, следившие могут быть связаны с "бывшими коллегами" фигурантки дела, в том числе с режиссером Кириллом Серебренниковым.

Новые обвинения

"Седьмая студия" - театральная труппа, которая была создана режиссером Кириллом Серебренниковым. Студия поставила более десяти постановок, а затем артисты труппы присоединились к составу театра "Гоголь-центр".

Дело о мошенничестве с бюджетными деньгами было возбуждено еще в 2015 году, но известно о нем стало лишь в мае, после того как в "Гоголь-центре", дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам прошли обыски.

Масляева и Малобродский находятся в СИЗO с мая. Итин был помещен под домашний арест. По данным СМИ, Масляева полностью признала вину, Малобродский и Итин отрицают причастность к преступлению.

В среду стало известно, что им было предъявлено новое расширенное обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. При этом, по словам адвоката Малобродского Ксении Карпинской, суть обвинения по-прежнему не ясна.

"Как именно, по мнению следствия, Малобродский и другие фигуранты осуществляли хищения, пока не ясно. Никаких конкретных эпизодов в деле нет", - цитирует Карпинскую Интерфакс.

Сумма ущерба, которая вменяется обвиняемым, по ее словам, составляет 68 млн рублей (1,1 млн долларов). Фамилия Серебренникова в обвинении не фигурирует, сказала Карпинская.