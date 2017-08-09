Участник митинга 26 марта в Москве приговорен к 4 годам тюрьмы

Правообладатель иллюстрации ANTON NOVODEREZKIN/ TASS Image caption Косых рассказал, что ударил полицейских, когда пытался защитить других участников акции от массовых задержаний

Тверской районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима Александра Косых за нападение на полицейского во время антикоррупционного митинга, который состоялся 26 марта по инициативе оппозионера Алексея Навального.

Косых обвинялся в том, что, "участвуя в несанкционированном митинге, проходившем 26 марта 2017 года на Пушкинской площади в Москве, оказал сопротивление полицейским, ударив одного из них кулаком по голове, а второго - ногой".

Косых признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор просила для подсудимого 4,5 года колонии.

"Я действительно был не в себе, из-за того что сразу ни с того ни с сего начались все эти жесткие задержания, я впервые вообще среди такого хаоса нахожусь, я инстинктивно стал защищать тех, кто, по моему убеждению, не были виновны", - цитирует последнее слово Косых издание "Медиазона".

Андрей Косых - четвертый осужденный после столкновений протестующих с полицией во время митинга в конце марта.

Ранее по таким же обвинениям осудили Станислава Зимовца (2,5 года колонии), Александра Шпакова (полтора года колонии) и Юрия Кулия (восемь месяцев в колонии-поселении).

26 марта в Москве и десятках городов России прошли антикоррупционные митинги, участвовать в которых призвал оппозиционер Алексей Навальный.

В Москве шествие по Тверской улице не было согласовано, правоохранительные органы предостерегали жителей от участия в мероприятии. В итоге, по разным оценкам, в акции приняли участие от 10 тысяч до 50 тысяч человек, около тысячи были задержаны.

Акции протеста были организованы после выхода фильма-расследования "Он вам не Димон", в котором в отношения российского премьера Дмитрия Медведева выдвигались обвинения в коррупции.