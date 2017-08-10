"Матильде" дали прокатное удостоверение. Покажут ли фильм в Чечне?

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Некоторые регионы не согласны с Минкультом, и фильм показывать не будут

Минкультуры России выдало прокатное удостоверение фильму "Матильда". Региональные власти не могут запретить прокат фильма у себя, но прокатчики Чечни и Ингушетии склонны прислушиваться к рекомендациям муфтията и чиновников.

О выдаче прокатного удостоверения "Матильде" рассказал директор департамента кинематографии минкульта Вячеслав Тельнов. Фильму присвоена категория 16+.

Тельнов заметил, что минкультуры следует Конституции, где говорится о запрете цензуры. По словам Тельнова, в ведомстве смотрели фильм и решили, что "ничего запрещенного" там нет.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях еще не вступившего на престол Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против него выступила депутат Наталья Поклонская, требовавшая запретить показ фильма, оскорбляющий, по ее мнению, чувства верующих.

Минкультуры обладает "более конкретной и объективной информацией о картине", чем депутат Поклонская, рассказал сегодня Тельнов. Позже глава Общественного совета при минкультуры Павел Пожигайло назвал решение о выдаче прокатного удостоверения недальновидным и политически неправильным.

"Про этику я вообще не говорю. Очень жаль", - цитирует его Интерфакс.

Сама Поклонская заявила РБК, что теперь должностных лиц министерства культуры могут привлечь к ответственности "за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности".

"Матильда" в Чечне

За последние два дня против показа фильма выступили власти Чечни и Дагестана. Они попросили минкульт запретить показ фильма в этих регионах.

Исключить какие-то субъекты из прокатного удостоверения невозможно, заявил Тельнов: удостоверение дается на всю Россию. Но, по словам чиновника, органы исполнительной власти регионов, "руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов", могут самостоятельно "определять целесообразность" показа того или иного фильма.

Ранее в минкульте указывали, что регионам придется самим договориться с местными кинотеатрами, если они хотят, чтобы "Матильду" не показывали.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Скандалы и протесты могут пойти лишь на пользу фильму, считают некоторые наблюдатели

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который ранее просил не допустить публичный прокат фильма, уже заявил, что запрещать показ "Матильды" не будет.

"Нам негласно посылают сигналы: вы, мол, можете у себя запретить. Но никакого запрета не будет! Знаете, почему? В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма", - написал Рамзан Кадыров у себя в "Инстаграме".

Впрочем, по словам источника Би-би-си, имеющего отношение к кинопрокату в Чечне, чаще всего местные власти не настолько доверяют вкусу жителей республики.

По его словам, ленты, "не соответствующие менталитету" чеченского народа, ограничиваются в показе решением муфтията Чеченской республики (духовное управление мусульман).

"Если лента не соответствует менталитету, муфтият Чеченской Республики запрещает такой фильм к показу. Это бывает рекомендательное письмо, и тогда фильм убирают с проката. Это могут быть фильмы типа "Пятьдесят оттенков серого". По своей инициативе кинотеатры не отказываются от проката фильма", - рассказал он.

По его словам, кинотеатры также согласовывают свои действия с министерством культуры Чечни.

"Если какой-то нецензурный фильм выходит в прокат, минкультуры сам выходит на связь с рекомендациями. Прокатчик также составляет рекомендации с учетом менталитета чеченского народа", - говорит он.

По словам источника Би-би-си, на его памяти прокатчики ошиблись лишь однажды, и в кинотеатры прислали фильм "Пятьдесят оттенков серого". Но на экраны он так и не вышел.

"Сразу после этого пришло рекомендательное письмо из муфтията, мы убедились, что данный фильм не подходит по менталитету для нашей республики", - добавляет он.

Один из жителей Чечни, с которым поговорила Русская служба Би-би-си, сказал, что вопреки ожиданиям Кадырова, планирует сходить на "Матильду". По его словам, он бы даже не стал смотреть этот фильм, если бы не было "всего этого ажиотажа".

"Не захотят связываться"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Матильда Кшесинская была известной балериной до Октябрьской революции

Сэм Клебанов, продюсер, киновед:

Явно этот фильм снимался не просто так, там выделено огромное финансирование. Понятно, что такое финансирование, десятки миллионов долларов, не выделяется без высочайшего соизволения.

Поэтому, в общем-то, у самой власти нет никаких проблем с этим фильмом, нет никакого желания этот фильм запретить.

Вот этот вот патриотический накал, задор, он работает сам по себе и порождает таких вот монстров, когда вновь приобретенный вместе с Крымом депутат начинает вдруг кампанию борьбы с фильмом, на который государство выделило немаленькие деньги.

Понятно, что ни в Дагестане, ни в Чечне практически нет людей, чьи религиозные чувства мог бы задеть фильм "Матильда". Но речь идет фактически об охране скреп, - а это те регионы, которые не просто стараются следовать государственной линии, а стараются бежать впереди нее и даже некоторым образом указывают ей направление, куда двигаться дальше.

Я думаю, что кинотеатры в Чечне просто не захотят связываться, не возьмут этот фильм, потому что в России же нет такого понятия как "приоритет закона", есть приоритет решений каких то важных людей на местах.

Каких-либо легальных способов запретить этот фильм нет. Но когда такой человек как Кадыров говорит, что в его республике фильм не должен идти, вы можете себе представить кинотеатр, который скажет: "Что нам Кадыров? У нас есть конституция, законодательство российское, мы будем действовать согласно им, господин Кадыров явно превысил свои полномочия"?.

Я такого кинотеатра представить себе не могу, да и никто не может.

Решение кинопрокатчика

В Ингушетии решения местных властей решили не дожидаться, единственный кинопрокатчик в регионе уже заявил, что фильм закупать не будет.

"Просто мы не будем заказывать этот фильм. В республике в мире и согласии проживают представители разных народов и конфессий. И никогда не показываем ленты со сценами, оскорбляющими религиозные чувства верующих, к какой бы конфессии они ни относились", - сказал Интерфаксу представитель кинотеатра "Дружба".

Позже в местном министерстве культуры заявили, что примут решение после созыва общественного совета при региональном ведомстве.

Власти других российских регионов пока не сообщали о намерениях воспрепятствовать показу фильма.

Директор по кинопрокату компании "Люксор Дистрибьюшн" Андрей Селькин заявил Русской службе Би-би-си, что ни разу не сталкивался с запретом местных властей на показ фильма после выдачи прокатного удостоверения.

"Любой кинотеатр - это коммерческое подразделение, и они вправе выбирать любой фильм для демонстрации, они могут его показывать или не показывать по своему желанию. Никто не может диктовать условия любому кинотеатру. Все условия обговариваются до отправления копии", - объясняет он.

Кто хотел запретить "Матильду"

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях еще не вступившего на престол Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

С 2016 года с протестами против показа картины выступает депутат Наталья Поклонская. Ранее она требовала от генпрокуратуры проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих. Депутат ссылается на десятки тысяч обращений россиян, которые, по ее словам, направляют ей свои жалобы на содержание ленты.

По словам Учителя, правоохранительные органы уже поверяли фильм. "Имеется официальный ответ прокуратуры, в котором сказано, что в кинофильме все в рамках закона", - заявил в ноябре прошлого года режиссер.

В январе 2017 года движение "Царский крест" направило в общественный совет при министерстве культуры 20 тысяч подписей за запрет фильма "Матильда". Общественный совет предложил устроить предварительный показ фильма перед премьерой для того, чтобы проверить картину на "наличие сцен, оскорбляющих чувства верующих".

Негативно о фильме высказались также глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов), который ознакомился со сценарием "Матильды", и митрополит Иларион (Алфеев), который одним из первых посмотрел фильм.

В июне протодиакон Андрей Кураев в своем блоге опубликовал письмо, в котором митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел дает благословение на сбор подписей против "Матильды".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Молитвенное стояние против фильма в Москве 1 августа

После этого глава синодального отдела по связям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что "считает ошибкой" централизованный сбор подписей за запрет этого фильма в епархии.

В июле этого года "Царский крест" организовал в Екатеринбурге и других городах массовый сбор подписей за запрет фильма Алексея Учителя об императоре Николае II "Матильда". Подписи собирали также в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Омске. Всего "Царскому кресту" удалось собрать около 100 тысяч подписей.

А в начале августа в российских городах прошли молитвенные стояния против фильма. Организатор акции - православное движение "Сорок сороков".