В Непале запретили выгонять женщин из дома во время месячных

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие жительницы Непала вынуждены во время месячных жить в сараях

Власти Непала приняли закон, запрещающий изгонять женщин из домов во время менструации и заставлять их жить в сараях и других подсобных помещениях, как велит древний индуистский обычай, который практикуют в стране.

В соответствии с новым законом, изгнание женщины из дома теперь будет наказываться трехмесячным тюремным сроком и штрафом в 30 долларов.

Обычай, который называется "чаупади", в последнее время интенсивно обсуждается в СМИ. За последние месяцы в Непале скончались две девушки, которых родные выгнали из дома на время месячных.

В июле девушку, ночевавшую в сарае во дворе дома своей семьи, укусила змея, после чего она скончалась. В декабре 2016 года жертвой обычая стала еще одна девушка 15 лет. Она предположительно задохнулась после того, как развела костер в закрытом помещении, где ночевала.

В рамках непальской индуистской традиции женщины во время менструации или недавно родившие ребенка считаются "нечистыми". По поверьям, они приносят неудачу, поэтому часто женщин выгоняют из дома. Им запрещают прикасаться к мужчинам и коровам, а также есть некоторые виды пищи, например молочные продукты.

Также женщинам запрещают пользоваться общей ванной и туалетом. Изгнанные из дома на время месячных женщины часто подвергаются нападениям преступников или диких животных и страдают от холода.

Девочкам во время месячных также часто запрещают ходить в школу.

Кампания по просвещению

Формально обычай был запрещен в Непале в 2005 году, но не был криминализован - за изгнание женщины из дома закон не предусматривал наказаний. В новой редакции закона, принятой в среду, говорится, что женщины "не должны подвергаться дискриминационному отношению".

По словам одного из авторов закона, члена парламента Индии Кришны Бхакты Похарела, новая норма вступит в силу через год, а до тех пор нужны скоординированные просветительские кампании, чтобы донести информацию до всех регионов.

"В течение следующего года мы будем вести социальные кампании, чтобы рассказать людям о новом законе", - говорит депутат.

Активистка Пашупати Кунвар, которая долго боролась за криминализацию обычая, в беседе с Би-би-си сказала, что очень довольна принятием нового закона.

"Мы долго боролись за то, чтобы рассказать людям о бесчеловечной практике чаупади, - говорит она. - Теперь правительство должно активно применять этот закон. Чтобы у него был смысл, он должен применяться".

Апсара Неупане, недавно избранная заместителем мэра в муниципалитете Чанданнат на западе Непала, говорит, что главная проблема - в изменении менталитета.

"Сильный закон - это важно, но на то, чтобы изменить привычки людей, нужно время, - говорит она. - В любом случае, я рада видеть, что восприятие практики чаупади постепенно меняется".

Как говорится в докладе госдепартамента США, основанном на данных проведенного в Непале в 2010 году опроса, семь лет назад обычай чаупади практиковали 19% живших в стране женщин в возрасте от 15 до 49 лет.

Запреты, связанные с месячными

Во многих религиозных традициях считается, что женщины во время менструации становятся "нечистыми".

Традиция чаупади, которой придерживаются индуисты на западе Непала, - одно из самых экстремальных подобных проявлений, но женщины ограничиваются в правах во многих других регионах мира.

Так, в Индии женщинам запрещается заходить в некоторые индуистские храмы, а также мечети, но в судебной практике есть ряд случаев, когда суд этот запрет отменял.

На юге Индии первая менструация девочки - повод для праздника. Для совершеннолетней девочки устраивают вечеринку с подарками.

Народность Догонов, живущая на юго-востоке Мали, тоже практикует обычай наподобие чаупади - женщин на время месячных выгоняют из семейного дома.