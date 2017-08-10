Военнослужащие-трансгендеры подали на Трампа в суд

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption По словам Трампа, трансгендеры вносят "неразбериху" в армию

Пять трансгендеров подали иск против запрета на службу в вооруженных силах США, о котором президент Дональд Трамп сообщил в своем "Твиттере" месяц назад.

Военнослужащие армии, авиации и береговой охраны, которые предпочли остаться анонимными, намерены судиться с Трампом и несколькими членами администрации президента.

По словам истцов, тысячи военных признались в том, что они трансгендеры, после того как был снят запрет на их службу в армии, - однако теперь их будущее под вопросом.

По словам Трампа, трансгендеры вносят "неразбериху" в армию.

Тем не менее каким именно образом будет реализован запрет и как он отразится на действующих военнослужащих, пока не ясно.

Одна из истцов сообщила, что, благодаря прошлогодним изменениям, введенным президентом Обамой, она была очень рада открыто рассказать о себе командирам части.

"Я довольна своей работой и горжусь тем, что я делаю, как никогда раньше, - утверждает одна из истцов. - Я замужем и у меня трое детей, и военная служба - это часть моей жизни. Однако сейчас я беспокоюсь за будущее своей семьи".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По оценке стратегического исследовательского центра RAND, медицинское обслуживание трансгендеров в армии обойдется в 8.4 млн долларов

Иск был подан в федеральный суд штата Вашингтон при поддержке организаций Национальный центр по правам лесбиянок (NCRL) и GLBTQ Legal Advocates & Defenders.

Трансгендеры, служащие в вооруженных силах, рискуют потерять работу, средства к существованию, военные и пенсионные льготы, сказал представитель организации NCRL Шэннон Минтер.

По его словам, некоторые военные служат в армии более 20-ти лет, многие из них воевали в Ираке и Афганистане. Подобное отношение президента к войскам лишь ослабит и деморализует армию, отметил Минтер.

Другие правозащитные организации заявили о своем намерении подать судебные иски против Трампа после того, как администрация президента США приведет запрет в исполнение, сообщает New York Times.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам Трампа, армия должна освободить себя от медицинских расходов на трансгендеров и сфокусироваться на "решительной и ошеломительной победе"

В своем "Твиттере" Трамп заявил, что армия должна сфокусироваться на "решительной и ошеломительной победе", вместо того чтобы "обременять себя огромными медицинскими расходами и неразберихой, связанными с обслуживанием трансгендеров".

Трамп добавил, что решение о запрете было принято после консультации с генералами и военными специалистами.

По оценке стратегического исследовательского центра RAND, в составе вооруженных сил США находятся около четырех тысяч трансгендеров. Другие оценивают их число в 10 тысяч.

По подсчетам организации, обслуживание трансгендеров в армии увеличит медицинские расходы на 0.13%, - это около 8,4 млн долларов.

В прошлом году администрация президента Обамы выделила армии год на то, чтобы начинать принимать на военную службу трансгендеров, однако в июне министр обороны США Джэймс Мэттис отложил крайний срок на полгода.