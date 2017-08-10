СКР: выводы о следах взрыва на крыле Ту-154 Качиньского непонятны

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Самолет, на борту которого находился Лех Качиньский, разбился в апреле 2010 года

В Следственном комитете России не понимают, на чем основываются выводы польских экспертов о наличии следов взрыва на обломках самолета президента Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году в Смоленске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В среду польская правительственная подкомиссия по расследованию причин аварии заявила, что разрушение самолета произошло до столкновения с деревом, а повреждение левого крыла "носит следы взрыва".

"Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было", - сказала Петренко.

По ее словам, польская сторона с 2014 года не проводила никаких дополнительных исследований обломков самолета, которые хранятся на территории России в качестве вещественных доказательств.

Российская сторона отказывается возвращать Польше обломки самолета и другие вещдоки, объясняя это тем, что российское следствие еще не завершено.

Петренко напомнила, что в 2011 году российские и польские эксперты пришли к выводу, что катастрофа произошла в связи со столкновением воздушного судна с березой.

"Никаких разрушений судна до столкновения с березой не было", - подчеркнула она.

Новое расследование и новые версии

Самолет Ту-154 М, на борту которого находился Качиньский и большая польская правительственная делегация, разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Северный в Смоленске. Представители высшего руководства Польши и общественные деятели направлялись на памятные мероприятия в связи с 70-летием Катынского расстрела. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек - все, кто был на борту.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал отчет о результатах технического расследования, в котором непосредственной причиной крушения было названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром.

Комиссия МВД Польши в числе факторов, повлиявших на катастрофу, также называла действия диспетчеров, контролировавших посадку Ту-154.

Однако часть родственников погибших, в том числе брат Леха Качиньского Ярослав, не согласилась с выводами расследования. В 2015 году парламентские выборы в Польше выиграла патрия Ярослава Качиньского "Право и справедливость", одним из обещаний которой было проведение нового расследования авиакатастрофы.

Нынешний министр обороны Польши Антоний Мацеревич неоднократно заявлял, что самолет упал после двух взрывов.

Кроме того, он называл крушение президентского лайнера "террористическим актом", который был направлен на то, чтобы лишить Польшу людей, которые вели страну к независимости.

В конце марта 2016 года министерство юстиции Польши создало новую комиссию для выяснения обстоятельств катастрофы в Смоленске.

Осенью прошлого года польские власти приступили к эксгумации тел погибших. Следователи хотят убедиться в том, что все тела верно идентифицированы и не содержат следов горения или взрывчатых веществ.

Первыми были эксгумированы останки Леха Качиньского и его супруги. 1 июня 2017 года генеральный прокурор Польши Марек Пасенек заявил, что в гробу Качиньского были обнаружены фрагменты тел двух других людей.