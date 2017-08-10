Трамп: Северной Корее придется "сильно понервничать"

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Президент США Дональд Трамп предупредил руководство Северной Кореи, что в случае любых действий, направленных против Соединенных Штатов, КНДР придется "сильно понервничать".

Он заявил, что если северокорейский режим "не одумается", то столкнется "с такими проблемами, с которыми немногие страны сталкивались ранее".

Трамп выступил с таким заявление после того, как КНДР повторила угрозу запустить ракеты средней дальности по острову Гуам в Тихом океане, где расположена американская военная база.

Словесная война между США и КНДР вспыхнула с новой силой во вторник с подачи Трампа, неожиданно пообещавшего обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.

Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.

Выступая во вторник в гольф-клубе в Нью-Джерси, Трамп также заявил, что США всегда готовы к переговорам.

Пока нет никаких признаков того, что угроза правительства КНДР реальна и атака на остров в Тихом океане неизбежна.

Опасения Сеула

В заявлении губернатора Гуама Эдди База Кальво говорится, что в настоящее время "нет угрозы" территориям США и Марианским островам, но остров "готов к любым неожиданностям".

Корреспондент Би-би-си в Южной Корее сообщает, что на улицах Сеула, всего в 50 км от границы с Северной Кореей, последние события вызвали смешанную реакцию. 62-летний Ким Сенг-су считает, что Пхеньян блефует, чтобы сохранить свой режим и оправдать свою ядерную программу.

Другие жители города, с которыми удалось поговорить корреспонденту Би-би-си, обеспокоены больше. Ен Юй-сук считает ситуацию пугающей. "Надеюсь, что все смогут жить в мире. Действия Ким Чен Ына заставляют нас волноваться", - говорит она.

Аналитики считают, что риторика Пхеньяна каждый раз становится более агрессивной в августе, когда США и Южная Корея проводят совместные военные учения. Но в этом году, когда президентом США стал человек, который тоже использует жесткую лексику, конфронтация стала еще яростнее, чем обычно.