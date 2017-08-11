Китай хочет контролировать соцсети "ради безопасности"

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В Китае начато расследование в отношении крупнейших социальных сетей страны: Weibo, WeChat и Baidu Tieba. Их подозревают в нарушении законов об информационной безопасности.

Китайский регулятор - Управление регулирования киберпространства - заявил, что эти три соцсети не обеспечивают необходимый надзор за контентом.

В заявлении говорится, что эти интернет-площадки используют для распространения материалов, связанных с терроризмом, слухов и непристойностей.

Нарушения поставили под угрозу национальную безопасность, утверждают власти страны, где, как и в России, блокируют "вредные сайты" и борются с анонимностью в интернете.

Аналитика: Китай продолжает ужесточать правила регулирования интернета

Корреспондент Би-би-си в Пекине Джон Садуорт

Weibo, WeChat и Baidu Tieba входят в число крупнейших в мире социальных сетей. Каждым из них пользуются сотни миллионов жителей Китая.

В Китае легко отследить авторов сообщений по их зарегистрированным телефонным номерам, поэтому большинство пользователей прекрасно знают, обсуждения каких темы лучше избегать и какие свои взгляды лучше держать при себе.

Однако, несмотря на жесткий надзор и цензуру, в интернете все равно проявляются ростки диссидентства, и в преддверии осеннего съезда правящей Коммунистической партии китайские власти еще больше усиливают контроль в онлайн-среде.

Решение о начале расследования в отношении трех соцсетей наверняка приведет к тому, что их владельцы начнут тщательнее цензурировать контент своих пользователей.

В июле примерно 60 популярных сайтов о знаменитостях были одновременно закрыты из-за обвинений в извращении главных социалистических ценностей. В мае появился указ, согласно которому утверждением руководителей всех новостных порталов отныне занимается Компартия.

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Власти Китая жестко контролируют интернет, периодически блокируя контент и поисковые запросы или попросту удаляя сообщения на неприятные темы.

Также они блокируют иностранные соцсети и мобильные приложения, в том числе Facebook, Instagram и Twitter.

Заблокирован доступ к поисковым сайтам - например, к Google. Также ограничена возможность использования многих других иностранных СМИ.

Помимо этого в стране идет борьба с пользователями, которые пытаются обойти ограничения посредством использования анонимайзеров и VPN.

Российские ограничения

В России в последнее время проводится аналогичная политика в отношении соцсетей, мессенджеров и анонимайзеров. В июле комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах, к примеру WhatsApp, Telegram и других.

Согласно одной из семи поправок к документу, мессенджеры будут обязаны не допускать передачу электронных сообщений пользователями в случаях, которые определит правительство.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании мессенджеров. Согласно документу, владельцы приложений обязаны будут идентифицировать пользователей по номеру телефона. При этом личность пользователя будет определяться по договору с оператором связи.

В июле же был принят закон, запрещающий сервисам по обходу блокировок (анонимайзерам) предоставлять россиянам доступ к запрещенным сайтам.

Депутаты полагают, что новый закон поможет "предотвратить наступление вредных последствий от использования "средств обхода блокировок", в том числе "распространения запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушения исключительных прав".