Поток мигрантов в Испанию увеличился втрое

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За этот год в Испанию приехали в три раза больше мигрантов, чем за аналогичный период 2016 года, говорится в отчете Международной организации по миграции (МОМ).

8385 человек добрались до Испании морем - страна может догнать по этому показателю Грецию (11713 человек). Такой рост может быть обусловлен тем, что беженцы считают испанский маршрут более безопасным.

Ранее на этой неделе были опубликованы кадры с мигрантами, высаживающимися на пляже Кадиса на глазах у изумленных отдыхающих.

По данным МОМ, на сегодня общее число прибывших в Испанию мигрантов за этот год составляет 11849 человек, в то время как за весь прошлый год их было 13246.

"Маршрут между побережьями Марокко и Испании считается наиболее безопасным - с этим мы связываем рост числа мигрантов в этом направлении. Вполне возможно, в этом году Испания перегонит Грецию по количеству въехавших в страну беженцев" - цитирует агентство Франс-пресс пресс-секретаря МОМ Джоэл Милман.

Среди тех, кто выбирает более длинный путь в Европу, - выходцы из Западной Африки - Сенегала, Гамбии, Гвинеи и Кот-д'Ивуара.

Испания по-прежнему далеко позади Италии, которая по состоянию на 9 августа приняла 96856 мигрантов, согласно данным МОМ.

При этом общее количество беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Азии и Африки сократилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В четверг на юге Испании были спасены 10 беженцев из Африки южнее Сахары. Представители береговой охраны заявили, что обнаружили хлипкую лодку в море, южнее города Тарифа в провинции Кадис.

Как утверждают представители благотворительной организации "Врачи без границ", приемные центры Испании уже перегружены и не в состоянии помочь тысячам "вновь прибывающих отчаявшихся людей".

Ранее в этом году тысячи демонстрантов призвали правительство Испании пустить в страну беженцев из охваченных войной стран, таких как Сирия.