Владелец Snapchat отказался выполнять требования Роскомнадзора

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В американской компании Snap Inc., владеющей мессенджером Snapchat, заявили, что "не собираются выполнять требования" Роскомнадзора, который накануне сообщил о внесении компании в свой реестр организаторов распространения информации.

Организаторы распространения информации (ОРИ), включенные в реестр Роскомнадзора, должны хранить информацию о действиях пользователей (метаданные) и предоставлять их по требованию уполномоченным органам, например, в ФСБ.

Как заявил Би-би-си представитель Snap, российское ведомство зарегистрировало мессенджер "без ведома" компании "в одностороннем порядке".

По его словам, компания предоставила Роскомнадзору "самую основную контактную информацию", но "не для того, чтобы ее регистрировали". Для чего Роскомнадзору понадобилась эта информация и как она будет использована, в Snap не знали, пояснил представитель компании.

Роскомнадзор сообщил о внесении Snap Inc. в реестр организаторов распространения информации в среду, 10 августа. Как отмечалось в сообщении российского ведомства, американская компания предоставила необходимые сведения в ответ на требование Роскомнадзора.

Реестр или смерть

Для включения в реестр нужно сообщить название компании, страну ее регистрации, налоговый идентификатор, почтовый и электронный адреса, имя домена, электронный адрес администратора ресурса, название провайдера хостинга, а также описание ее сервиса.

Отказ предоставить данные сведения может приести к блокировке приложения на территории РФ.

Роскомнадзор уже заблокировал в России мессенджеры BlackBerry, Imo, Line и аудиовизуальный чат Vchat.

Роскомнадзор против Telegram

Однако Snapchat не первый, кто, попадая в реестр, не соглашается собирать и передавать российским спецслужбам метаданные.

В марте этого года представители швейцарского мессенджера Threema, включенного в реестр Роскомнадзора, заявили, что отказываются собирать данные пользователей или передавать их представителям иностранного государства.

Как пояснили в Threema изданию Tjournal, Роскомнадзор включил мессенджер в свой реестр, запросив у швейцарцев имя, физический и веб-адреса разрабатываемого ими сервиса.

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В июне угроза блокировки нависла над мессенджером Telegram. 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что команда мессенджера не исполняет требования российского закона об организаторах распространения информации и не предоставляет ведомству сведения для включения в реестр.

Затем в интервью НТВ Жаров заявил, что основатель Telegram Павел Дуров не желает предоставлять спецслужбам ключи для дешифрации информации и тем самым "позволяет террористам и дальше безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникаций". Уже на следующий день о том, что члены международных террористических организаций на территории России пользуется именно мессенджером Telegram, заявили в ФСБ.

Дуров ответил, что требование Жарова противоречит конституции России и никакие ключи не помогут расшифровать сообщения из секретных чатов.

"Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году", - отметил Дуров.

Он также добавил, что потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров, потому что в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании.

После этого Жаров заявил, что "ни о каком доступе к переписке пользователей речи не идет" и мессенджер просто должен сообщить Роскомнадзору "пять идентификаторов" для включения в реестр.

Дуров согласился на это, отметив, что запрашиваемые ведомством регистрационные данные о компании-издателе Telegram не являются секретом и "доступны любому желающему в открытых источниках". При этом основатель Telegram подчеркнул, что выполнять "антиконституционный и нереализуемый технически "закон Яровой" и хранить переписку пользователей на серверах в России компания не намерена.

28 июня Роскомнадзор сообщил, что Telegram внесен в реестр и "начал работать в правовом поле Российской Федерации".