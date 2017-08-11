Опрос ФОМ: отношения России и США резко ухудшились

Правообладатель иллюстрации TASS/Mikhail Klimentyev Image caption Встреча Путина и Трампа не добавила оптимизма россиянам

За последние полгода отношения между Россией и США резко ухудшились, считают опрошенные фондом "Общественное мнение" россияне. Большинство считает правильным решение сократить численность американской дипмиссии, но уверены, что Россия в дальнейшем должна стремиться наладить сотрудничество с США.

Опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ) проходил 5-6 августа среди полутора тысяч респондентов из 53 российских регионов.

По данным опроса, 57% россиян называют отношения между Россией и США плохими. Такая оценка стала более популярной после введения новых антироссийских санкций: еще в июле плохими российско-американские отношения называли 39% опрошенных. Хорошими отношения назвали только 5% россиян.

Худшую за последние десять лет оценку межгосударственным отношениям россияне давали в 2014 году, после аннексии Крыма, военного обострения в Донбассе и взаимных санкций. Тогда плохими отношения считали 64% опрошенных.

Image caption Оценка российско-американских отношений ухудшилась после введения санкций

Больше половины опрошенных в августе 2017 года считают, что за последний год отношения ухудшились. 26% считают, что ничего не изменилось. 9% респондентов заметили улучшения.

38% из тех, кто заметил ухудшения в отношениях, уверены, что все проблемы из-за политики США. 11% полагают, что причина плохих отношений - политика обеих стран. И всего 2% думают, что виновата Россия.

Оптимизма стало значительно меньше. Так, в январе, после инаугурации Дональда Трампа на пост президента США 55% считали, что отношения России с США улучшатся. Сейчас так думают лишь 23%. Треть полагает, что ничего не изменится.

Большинство (69%) также полагает, что России надо стремиться наладить сотрудничество с Америкой. Однако пятая часть опрошенных - 18% - уверены, что российские власти ничего не должны делать для налаживания диалога.

Image caption По мнению россиян, диалог стоит налаживать

Значительное число россиян (46%) по-прежнему не сформировали своего мнения о Трампе. Положительно к нему относятся 26%, отрицательно почти столько же - 28%. Несмотря на то, что Трамп подписал новый закон о санкциях против России, 65% заявили, что их мнение о президенте США не изменилось (у 3% оно даже улучшилось). Всего 17% сообщили, что за последние полгода их отношение к Трампу ухудшилось.

61% сочли правильным решение России сократить количество сотрудников дипмиссии США: в конце июля президент России Владимир Путин решил урезать американское дипломатическое представительство в России на 755 человек. Трамп поблагодарил Путина за этот шаг, поскольку он поможет США "сэкономить денег" на сотрудниках дипведомств.

В целом, россияне не склонны считать новый обмен санкциями между Россией и США чем-то серьезным. Менее четверти (23%) думают, что начался новый большой конфликт. По мнению 62% ничего принципиально нового не произошло.