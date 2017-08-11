Ростуризм: отдыхать в Турции опасно для здоровья

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Ростуризм предупредил об угрозе безопасности здоровья отдыхающих в Турции. Туристы, уже оплатившие туры в страну, имеют право потребовать расторжения договора и компенсации расходов.

В заявлении прямо не указывается, в чем заключается угроза, однако ранее СМИ сообщали о росте числа заражений энтеровирусной инфекцией в стране.

Ведомство заявило, что пришло к таким выводам на основе "анализа всех имеющихся материалов, обращений пострадавших и выводов экспертов Роспотребнадзор".

"В рамках специально открытой "горячей линии" на официальный адрес Роспотребнадзора поступило более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время нахождения на турецких курортах, случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и др. Наибольшее число заболевших - дети до 14 лет", - говорится в заявлении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

Ситуация, однако, не требует эвакуации граждан России, уже находящихся в Турции, сообщили в Ростуризме.

Ведомство призвало турагентов сообщать о сложной эпидемиологической ситуации при продаже путевок.

Решение Роспотребнадзора о признании небезопасными для здоровья туристов условий в районе турецкого залива Анталья не окажет кардинального влияния на турпоток, заявил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве сообщили, что Роспотребнадзор признал турецкий курортный район Анталья небезопасным для туристов.

Информация о массовых заражениях в Турции вирусом коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям) появилась в СМИ в начале августа. Минздрав Турции в ответ сообщил, что об эпидемии вируса речи не идет.