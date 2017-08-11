Столкновение поездов на севере Египта: десятки погибших
- 11 августа 2017
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По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате столкновения поездов в пригороде Александрии в Египте.
По данным местных СМИ, один из поездов ехал из Каира, другой - из города Порт Саид.
Точное количество погибших и раненых пока неизвестно. На месте работают спасатели.
Пострадавшие направлены в местные клиники.
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