Столкновение поездов на севере Египта: десятки погибших

Правообладатель иллюстрации Google Maps Image caption Столкновение произошло в районе Хоршид (на карте выделен красным)

По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате столкновения поездов в пригороде Александрии в Египте.

По данным местных СМИ, один из поездов ехал из Каира, другой - из города Порт Саид.

Точное количество погибших и раненых пока неизвестно. На месте работают спасатели.

Пострадавшие направлены в местные клиники.

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