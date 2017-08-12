Владелец датской субмарины арестован после исчезновения журналистки

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Петера Мадсена спасли, но следов женщины пока не нашли

Суд в Копенгагене распорядился об аресте датского изобретателя, создавшего самую большую в мире частную подводную лодку, по подозрению в непредумышленном убийстве шведской журналистки. Она находилась на борту субмарины перед тем, как та затонула.

Петер Мадсен заявляет, что высадил журналистку на одном из островов в окрестностях Копенгагена перед крушением судна.

Партнер журналистки поднял тревогу ранним утром пятницы. Она была единственным пассажиром на борту подводной лодки "Наутилус" в этом путешествии.

Примерно в это же время субмарина пошла ко дну, но Мадсена спасли. Он сам объясняет произошедшее тем, что "небольшая проблема в балластном резервуаре привела к большой аварии", из-за которой судно затонуло.

"Наутилус" затонул за 30 секунд, я не смог закрыть люки, не смог вообще ничего сделать, - рассказал Мадсен. - Хотя это хорошо, иначе я остался бы внутри".

Полиции пока не удалось обследовать затонувшее судно. Субмарина лежит на дне бухты Кёге на юге Копенгагена.

Правообладатель иллюстрации EVN Image caption Длина "Наутилуса" составляет 18 метров

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Поиски начались, когда партнер женщины поднял тревогу

Друзья пропавшей женщины рассказали, что ее имя - Ким Уолл, ей было 30 лет, она работала в Нью-Йорке журналистом-фрилансером и писала для New York Times, Guardian и журнала Vice.

Полиция ищет свидетелей и записи камер, чтобы установить, действительно ли Мадсен высадил женщину.

Уолл писала материал о Петере Мадсене и его подводной лодке. "Наутилус" был построен в 2008 году и считался самой большой частной субмариной. Мадсен собрал деньги на ее строительство с помощью краудфандинга.