В США запретили митинг ультраправых после стычек с левыми

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие из митингующих приехали издалека и несли флаги Конфедерации - объединения южных штатов, защищавших, в конечном итоге безуспешно, институт рабовладения во время Гражданской войны 1861-65 годов

Полиция объявила незаконным праворадикальный митинг в городе Шарлоттсвилль в американском штате Вирджиния и потребовала от собравшихся разойтись, после того как между митингующими и их противниками начались столкновения.

Акция "Объединим правых" заявлялась как митинг протеста против планов демонтажа статуи генерала Роберта Ли в парке Освобождения (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилля и должна была начаться в полдень по местному времени. Генерал Ли командовал армией южных штатов, потерпевших поражение в Гражданской войне 1861-65 годов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption К памятнику генералу Ли были переброшены значительные силы полиции штата Вирджиния

Как сообщает Washington Post, среди митингующих, которые начали собираться еще накануне вечером, было замечено большое количество радикалов, в том числе неонацистов, "альтернативных правых" (белых националистов) и активистов расистской организации "Ку-клукс-клан". Они выкрикивали лозунги, в частности "Еврей нас не заменит", сообщает New York Times.

Корреспондент Би-би-си на месте событий Джоэл Гантер видел также нацистские приветствия:

Skip Twitter post by @joelmgunter David Duke is at Emancipation Park. He's lost trying to get into the alt-right pen. Crowd is chanting his name and doing Nazi salutes. pic.twitter.com/tpEEGLelnm — Joel Gunter (@joelmgunter) 12 августа 2017 г.

Их сразу встретило почти равное число активистов противоположных взглядов, в том числе из движения "Жизни черных имеют значение", выступающего против расистских предрассудков полиции.

Между ними вскоре начались стычки, продолжившиеся и наутро. В ходе столкновений применялись дубинки, палки, самодельные щиты, баллончики с раздражающими химикатами. Полиция сообщила о двух пострадавших.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Белые националисты оделись в форму того, что они называли "ополчением"

В 11 утра губернатор штата Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение, после чего полиция потребовала от всех собравшихся разойтись. Она также применила слезоточивый газ.

Чрезвычайное положение дает право властям штата ввести в город дополнительные силы полиции.

Шарлоттсвилль - университетский город, в котором располагается кампус Университета Вирджинии. Большинство населения города придерживается либеральных взглядов, в частности, 86% местных избирателей в ноябре прошлого года голосовали за Хиллари Клинтон.

Во времена Гражданской войны штата Вирджиния воевал на стороне Юга, но в последние годы он стал заметно либеральнее, особенно в районах, непосредственно примыкающих к столице США - Вашингтону.