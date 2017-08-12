Жители Барселоны провели акцию против туристов на городском пляже
Несколько сотен жителей Барселоны устроили акцию протеста против массового туризма на самом популярном среди туристов городском пляже Барселонета.
Участники акции вывесили плакаты с надписями "Мы не хотим туристов", "Прекратите массовый туризм" и другими.
Акцию организовали жители района Барселонета, к ним также присоединились жители других районов каталонской столицы.
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Район Барселонета находится между портом Барселоны и Олимпийской деревней, это одно из основных мест скопления туристов.
В районе, который выходит на набережную, находится много отелей и ресторанов, а многие квартиры в домах сдаются отдыхающим.
Жители Барселоны недовольны поведением туристов, а также тем, что из-за резкого роста числа туристов в городе растут цены на аренду квартир.
"Раньше мы жили рядом с ворами и наркоманами, пытались нормально уживаться, и у нас это получалось. Но туризм уничтожил все", - сказала одна из участниц акции.
В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов - в страну прибыли 36,4 миллиона человек.
Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что туризм обеспечивает 11% ВВП страны.