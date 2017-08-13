В Одессе прошел гей-парад "Марш равенства"

Правообладатель иллюстрации УНІАН Image caption Участники "Одесса прайд" в 2016 году

В воскресенье утром в Одессе состоялся "Марш равенства Одесса прайд". Как сообщают местные СМИ, на Приморском бульваре собралось около сотни участников парада.

Марширующих охраняли полицейские. Маршрут, по которому должен был пройти "Одесса прайд", был перекрыт специальным кордоном, за который пускали только после полицейской проверки.

В июне аналогичный "Марш равенства" прошел в Киеве. В столичном гей-параде, по оценкам полиции приняло участие около 2500 человек - при охране около 5000 полицейских. Тогда участников марша вышли поддержать депутат Верховной рады Светлана Залищук и первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Участники воскресного марша в Одессе также скандировали "Имеем достоинство, имеем право!" и "Права человека превыше всего!"

Шествие остановилась возле памятника Дюку де Ришелье на вершине Потемкинской лестницы - как сообщили журналисты, правоохранители не пропустили активистов дальше по соображениям безопасности.

Также сообщалось, что неподалеку собралось около полусотни оппонентов акции, которые пытались помешать проведению марша.

В ответ заблокированные участники шествия написали в соцсетях, что объявляют "сидячий протест" из-за невозможности продолжить движения.

Впоследствии правоохранители пропустили участников "Одесса прайд" к автобусам, на которых их развезли с Приморского бульвара.

В прошлом году во время "Марша равенства" полиция задержала нескольких человек, которые пытались напасть на участников прайда.

В этом году об инцидентах не сообщалось.