Полиция Дании: подлодку с пропавшей журналисткой затопили намеренно

Правообладатель иллюстрации Ritzau Foto Image caption Фотография Петера Мадсена и Ким Уолл на подлодке "Наутилус", сделанная перед исчезновением журналистки

Подводная лодка "Наутилус", на борту которой находилась пропавшая шведская журналистка Ким Уолл, была намеренно затоплена, считает датская полиция.

Накануне по подозрению в непредумышленном убийстве был задержан создатель подлодки Петер Мадсен, который также был на субмарине, но смог спастись.

В полиции не уточнили, почему пришли к выводу, что "Наутилус" отправили ко дну специально. Тем не менее эта версия расходится со словами Мадсена, который объяснял произошедшее технической ошибкой.

Ранее изобретатель заявил, что субмарина затонула после того, как "небольшая проблема в балластном резервуаре привела к большой аварии".

"Наутилус" затонул за 30 секунд, я не смог закрыть люки, не смог вообще ничего сделать", - говорил он накануне.

Мадсен также рассказывал, что высадил Ким Уолл из подлодки на одном из островов в окрестностях Копенгагена еще до того, как она затонула. Тем не менее, по словам полицейских, теперь он изменил свои показания. Как именно, стражи порядка не уточнили.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Мадсен был спасен после того, как подлодка затонула, однако находившаяся на "Наутилусе" Уолл до сих пор не найдена

Затонувший на дне бухты Кеге на юге Копенгагена. "Наутилус" был поднят на поверхность, однако тел на его борту не обнаружили. Операция по поискам Уолл продолжается. Сейчас полиция привлекает к расследованию свидетелей, которые могли видеть журналистку вечером в четверг, 10 августа.

"Мы все еще надеемся, что найдем Ким Уолл живой, однако готовим себя к тому, что она может уже быть мертва", - заявил Йенс Моллер, руководитель отдел по расследованию убийств полиции Копенгагена.

Таинственное исчезновение

Ким Уолл 30 лет, она работала в Нью-Йорке журналистом-фрилансером и писала для New York Times, Guardian и журнала Vice. Журналистка работала над материалом о Петере Мадсене и "Наутилусе", который в какой-то момент считался самой большой частной подводной лодкой в мире.

Субмарина была построена в 2008 году. Мадсен собрал деньги на ее создание с помощью краудфандинга.

Правообладатель иллюстрации EVN Image caption "Наутилус" в свое время был крупнейшей частной подлодкой

Об исчезновении Уолл утром в пятницу, 11 августа, заявил ее друг. Предполагалось, что путешествие Уолл на "Наутилусе" будет достаточно короткой поездкой.

Мадсен после спасения был арестован по решению суда Копенгагена. Он заявил, что непричастен к предполагаемой гибели Уолл. Изобретатель будет оставаться под арестом в течение 24 дней, пока будет продолжаться расследование.