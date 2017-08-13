Иран увеличил расходы на создание ракет в ответ на санкции США
Парламент Ирана одобрил законопроет, увеличивающий расходы на программы по созданию баллистических ракет и операции за рубежом. Документ был разработан в ответ на новые санкции, которые США ввели против Тегерана в начале августа.
Законопроект предусматривает выделение по 260 миллионов долларов на программу развития баллистических ракет и развитие так называемых сил "Кудс". Это подразделение Корпуса стражей исламской революции, действующее за рубежом. Оно, в том числе, принимало участие в боях в Сирии и Ираке.
Законопроект поддержали 240 из 244 членов парламента. Один из них закричал "смерть Америке" после того, как спикер парламента Али Лариджани объявил результаты голосования.
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Сам Лариджани заявил, что предпринятые иранскими властями шаги необходимы для того, чтобы противостоять "террористической и авантюристской активности" Вашингтона на Ближнем Востоке.
Документ состоит из 27 пунктов. Законопроект, в частности, накладывает санкции на чиновников США из военной и разведывательной сферы.
Согласно иранскому законодательству, документ должен быть принят в двух чтениях перед тем, как будет окончательно утвержден.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении Ирана, а также России и КНДР, 3 августа.
В Белом доме заявили, что Вашингтон пошел на очередные ограничения из-за испытания баллистической ракеты, которое Тегеран провел в январе.
В Иране в ответ заявили, что введение санкций нарушет "ядерную сделку", которая была достигнута в 2015 году при участии стран "шестерки": США, Великобритании, России, Германии и Китая.
Согласно условиям соглашения, Иран прекращает обогащение урана в обмен на отмену международных санкций. Действующий законопроект этим условиям не противоречит, считают в Тегеране.
Дональд Трамп называл ядерное соглашение с Тегераном "худшей сделкой в мире". В ходе предвыборной кампании он назвал соглашение по иранскому атому катастрофой и заявил, что США могут отказаться от него.
Президент Ирана Хассан Рухани на прошлой неделе заявил, что Трамп рискует совершить "политическое самоубийство", если решит разорвать ядерное соглашение.