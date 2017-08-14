Власти Буркина-Фасо: террористы убили 17 человек в ресторане

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Осада ресторана, по официальным данным, еще продолжается

Семнадцать человек погибли и еще восемь пострадали в результате "террористического нападения" в столице Буркина-Фасо Уагадугу, сообщило правительство западноафриканского государства.

По словам очевидцев, трое вооруженных людей открыли огонь по посетителям, сидевшим на улице перед отелем и рестораном.

Министр по коммуникациям Буркина-Фасо Ремис Данджину сообщил, что трое нападавших убиты силами безопасности. При этом пока неясно, сколько было нападавших.

"Они засели в здании, на которое напали. Элитные подразделения ведут спецоперацию", - добавил министр.

Армия оцепила центр столицы; посольство США в Уагадугу рекомендовало своим гражданам избегать этого района.

В январе прошлого года джихадисты напали на кафе неподалеку отсюда и убили 30 человек.

Есть опасения, что и новое нападение - это дело рук боевиков одного из ответвлений "Аль-Каиды", действующих в Сахеле - регионе на юге Сахары, отмечает корреспондент Би-би-си Алекс Дювал-Смит.

Стрельба началась вскоре после 21:00 по местному времени на оживленном Проспекте Кваме Нкрумы. В центре событий, по всей видимости, находились отель "Бравия" и ресторан Aziz Istanbul.

В результате стрельбы погибло 17 человек, их гражданство пока не подтверждено, сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на заявление правительства.

В одной из больниц сообщили, что один из погибших - гражданин Турции.

На этой же улице в другом кафе и отеле в январе 2016 года были захвачены в заложники 170 человек. 30 из них в конечном итоге погибли. Ответственность за это нападение взяла на себя "Аль-Каида".

Буркина-Фасо граничит с Мали, где с 2012 года действуют вооруженные исламисты.