Эпидемия холеры в Йемене: более 500 тысяч заболевших

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption При своевременно оказанной медицинской помощи больные холерой выздоравливают, однако в стране, где идет гражданская война, оказать ее затруднительно

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество больных холерой в Йемене, где не прекращается гражданская война, превысило полмиллиона человек.

По меньшей мере 1975 человек умерли с тех пор, как болезнь начала распространяться среди населения страны эпидемическими темпами в конце апреля этого года.

С июля общий уровень заболеваемости пошел на спад, заявили в ВОЗ, но в стране все еще ежедневно заболевает около 5000 человек.

Холера представляет собой острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может закончиться смертельным исходом. Как правило, заражение происходит при употреблении инфицированной воды, купании в загрязненных водоемах, умывании и употреблении инфицированной пищи. Чаще всего холера распространяется на территориях с плохими санитарно-гигиеническими условиями.

Доступа к чистой питьевой воде в Йемене лишены более 14 миллионов человек.

Большая часть зараженных не имеет симптомов болезни или они слабо выражены, но в ряде случаев болезнь может привести к смерти человека в считанные часы.

Система здравоохранения Йемена находится сейчас в плачевном состоянии: более половины медицинских учреждений страны закрыты в связи с продолжающимся два года вооруженным противостоянием между правительственной армией, получающей поддержку коалиции во главе с Саудовской Аравией, и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран.

По данным ВОЗ, перебои с медикаментами носят системный характер, 30 тысяч работников сферы здравоохранения около года не получали зарплату.

"Медики Йемена работают в невыносимых условиях", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Тысячи людей больны, но не хватает больниц, лекарств, чистой воды. Эти врачи и медсестры - основа системы здравоохранения страны. Без них мы ничего не сможем сделать в Йемене. Они должны получать зарплату, чтобы они смогли продолжать спасать жизни", - подчеркнул руководитель ВОЗ.

Он уточнил, что у 99% заболевших холерой, получивших своевременную медицинскую помощь, есть шансы на полное выздоровление.