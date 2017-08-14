Эпидемия холеры в Йемене: более 500 тысяч заболевших
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество больных холерой в Йемене, где не прекращается гражданская война, превысило полмиллиона человек.
По меньшей мере 1975 человек умерли с тех пор, как болезнь начала распространяться среди населения страны эпидемическими темпами в конце апреля этого года.
С июля общий уровень заболеваемости пошел на спад, заявили в ВОЗ, но в стране все еще ежедневно заболевает около 5000 человек.
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Холера представляет собой острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может закончиться смертельным исходом. Как правило, заражение происходит при употреблении инфицированной воды, купании в загрязненных водоемах, умывании и употреблении инфицированной пищи. Чаще всего холера распространяется на территориях с плохими санитарно-гигиеническими условиями.
Доступа к чистой питьевой воде в Йемене лишены более 14 миллионов человек.
Большая часть зараженных не имеет симптомов болезни или они слабо выражены, но в ряде случаев болезнь может привести к смерти человека в считанные часы.
Система здравоохранения Йемена находится сейчас в плачевном состоянии: более половины медицинских учреждений страны закрыты в связи с продолжающимся два года вооруженным противостоянием между правительственной армией, получающей поддержку коалиции во главе с Саудовской Аравией, и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран.
По данным ВОЗ, перебои с медикаментами носят системный характер, 30 тысяч работников сферы здравоохранения около года не получали зарплату.
"Медики Йемена работают в невыносимых условиях", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Тысячи людей больны, но не хватает больниц, лекарств, чистой воды. Эти врачи и медсестры - основа системы здравоохранения страны. Без них мы ничего не сможем сделать в Йемене. Они должны получать зарплату, чтобы они смогли продолжать спасать жизни", - подчеркнул руководитель ВОЗ.
Он уточнил, что у 99% заболевших холерой, получивших своевременную медицинскую помощь, есть шансы на полное выздоровление.