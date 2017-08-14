Южная Корея просит США помочь избежать войны с КНДР

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Генерал Данфорд (слева) на встрече с президентом Мун Джэином (справа)

Президент Южной Кореи Мун Джэин призвал США помочь избежать войны с Северной Кореей и найти дипломатическое разрешение кризиса.

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заверил, что дипломатия остается для Вашингтона приоритетом, однако там готовятся и к военному варианту развития событий - на случай, если санкции против Пхеньяна не принесут результатов.

Северная Корея в понедельник заявила, что любой вооруженный конфликт в любом случае превратится в ядерную войну.

В понедельник же Китай издал указ, направленный на запрет импорта ряда товаров из КНДР - в соответствии с санкциями ООН, о которых было объявлено ранее.

Санкции были введены в ответ на несколько запусков баллистических ракет, проведенных Северной Кореей, а также усиление военной риторики со стороны Пхеньяна.

В ответ на последние испытания президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью, каких мир еще не видел".

Северная Корея, в свою очередь, пригрозила США ударом по острову Гуам, где находится американская военная база.

Media playback is unsupported on your device Гуам: почему острову угрожает Северная Корея?

"Наш главный приоритет - национальный интерес Южной Кореи, а наш национальный интерес - это мир, - сказал в понедельник Мун Джэин. - Я уверен, что США в данной ситуации отреагируют в спокойной и ответственной манере, в соответствии с направлением нашей политики".

Он также упомянул, что Корейская война 1950-53 годов "унесла более миллиона жизней, превратила города в руины и закрепила разделение полуострова".

Южнокорейский лидер призвал КНДР "немедленно прекратить все провокации и враждебную риторику, вместо того чтобы и дальше ухудшать ситуацию".

Генерал Джозеф Данфорд в ходе визита в Сеул заверил южнокорейское руководство в приверженности США дипломатии, однако подчеркнул: "Как военачальник я должен убедиться, что у президента есть реализуемые военные возможности на случай, если дипломатическое и экономическое давление провалится".

После Сеула Данфорд отправится в Китай и Японию.

Государственное северокорейское агентство ЦТАК в понедельник сообщило, что конфликт может вспыхнуть из-за "мелкого инцидента".

"Проблема в том, что, если наступит война, это может вылиться лишь в ядерную войну, - говорится в сообщении. - Мы следим за каждой мелочью в Соединенных Штатах".

В воскресенье директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что непосредственной угрозы ядерной войны с Северной Кореей нет.