В Краснодарском крае задержаны организаторы феминистского фестиваля
В районе поселка Джубга в Краснодарском крае полицейские задержали организаторов феминистского фестиваля "Ребра Евы". В полиции объяснили это сообщениями о конфликте на территории турбазы.
Полиция задержала активисток Таисию Симонову, Елену Иванову, Леду Гарину, Оксану Васякину, Лолиту Агамалову и восьмилетнего ребенка, пишет "ОВД-инфо" со ссылкой на мужа Таисии Симоновой Семена.
Фестиваль "Ребра Евы" должен был пройти с 13 по 20 августа, однако его отменили из-за поступавших в социальные сети и по телефону угроз о нападении от людей, представившихся "казаками".
Как сообщила Русской службе Би-би-си Оксана Васякина, 14 августа в 6:40 утра в комнату женщин на турбазе, когда они спали, ворвались пять человек в штатском, один из которых позже представился оперуполномоченным.
В 7:00 активисток увезли в Джубгинский отдел полиции. Их привели в кабинет сотрудников уголовного розыска, где потребовали выключить телефоны, заявив, что они находятся на "режимном объекте", и заставили дать объяснения.
Как пояснили Русской службе Би-би-си в Джубгинском отделе полиции, объяснения были нужны, так как к правоохранителям поступило "сообщение о том, что происходит конфликт".
"Говорят, что они дебоширят на территории базы отдыха, мешают отдыхающим. Эти сведения не подтвердились, поэтому мы их отпустим", - сказали в полиции.
Около полудня задержанных отпустили.