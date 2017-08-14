В Краснодарском крае задержаны организаторы феминистского фестиваля

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Феминистский фестиваль должен был пройти на берегу Черного моря

В районе поселка Джубга в Краснодарском крае полицейские задержали организаторов феминистского фестиваля "Ребра Евы". В полиции объяснили это сообщениями о конфликте на территории турбазы.

Полиция задержала активисток Таисию Симонову, Елену Иванову, Леду Гарину, Оксану Васякину, Лолиту Агамалову и восьмилетнего ребенка, пишет "ОВД-инфо" со ссылкой на мужа Таисии Симоновой Семена.

Фестиваль "Ребра Евы" должен был пройти с 13 по 20 августа, однако его отменили из-за поступавших в социальные сети и по телефону угроз о нападении от людей, представившихся "казаками".

Как сообщила Русской службе Би-би-си Оксана Васякина, 14 августа в 6:40 утра в комнату женщин на турбазе, когда они спали, ворвались пять человек в штатском, один из которых позже представился оперуполномоченным.

В 7:00 активисток увезли в Джубгинский отдел полиции. Их привели в кабинет сотрудников уголовного розыска, где потребовали выключить телефоны, заявив, что они находятся на "режимном объекте", и заставили дать объяснения.

Как пояснили Русской службе Би-би-си в Джубгинском отделе полиции, объяснения были нужны, так как к правоохранителям поступило "сообщение о том, что происходит конфликт".

"Говорят, что они дебоширят на территории базы отдыха, мешают отдыхающим. Эти сведения не подтвердились, поэтому мы их отпустим", - сказали в полиции.

Около полудня задержанных отпустили.