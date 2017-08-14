Ток-шоу "Пусть говорят" впервые вышло в эфир без Малахова

Правообладатель иллюстрации METSEL MYKHAIL/TASS Image caption Андрей Малахов - бессменный ведущий "Пусть говорят" с 2005 года

Первый канал выпустил в эфир новый выпуск ток-шоу "Пусть говорят", где впервые не появился бессменный ведущий программы Андрей Малахов. Выпуск, транслирующийся на Дальний Восток, был опубликован на Youtube, однако вскоре был удален.

Ведущим программы стал Дмитрий Борисов, который ведет вечерние новости на Первом канале, а также программу "Время".

Как отмечает ТАСС, Первый канал обещал раскрыть в ток-шоу интригу, касающуюся ведущего программы, однако этого не произошло.

Вышедшая программы была целиком посвящена Малахову и наиболее резонансным выпускам программы. В шоу приняли участие Дмитрий Дибров, Екатерина Андреева, певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте и другие.

Ранее в понедельник ведущий подтвердил, что станет отцом, и намекнул о возможном уходе в декретный отпуск.

"Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибир­ского театра оперы и балета Владими­ра Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в дек­ретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному вариан­ту, как принц Уильям с Криштиану Ро­налду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени", - говорится в колонке Малахова для журнала Starhit.

О возможном уходе Андрея Малахова с Первого канала впервые стало известно в конце июля. Источники Би-би-си тогда рассказывали, что у ведущего возникли конфликты с руководством канала.

По словам собеседников, в "Пусть говорят" всегда обсуждалась социальная повестка, однако в последние месяцы в шоу стали появляться политические темы.

Еще один источник Би-би-си рассказывал, что конфликт начался в мае, когда на канал вернулась продюсер Наталья Никонова, ранее возглавлявшая студию спецпроектов Первого и уже руководившая, помимо прочего, производством шоу "Пусть говорят".

"Никонова вернулась на Первый, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами", - говорил один из собеседников Би-би-си.

СМИ также сообщали, что Малахов принял решение уйти на канал "Россия 1". Предполагалось, что он может стать ведущим программы "Прямой эфир".

Два источника ТАСС на канале сообщили, что Первый канал покинула вся предыдущая команда "Пусть говорят". "Заявления написали порядка 30 человек, все редакторы и создатели передачи, работавшие над ней более десяти лет", - сказал собеседник агентства.

Малахов пришел на Первый канал в 1992 году, готовил сюжеты и тексты для различных программ. С 2001 году он вел на канале ток-шоу, в том числе, "Большую стирку", "Пять вечеров" и "Пусть говорят".