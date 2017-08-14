СК завел 13 новых дел против председателя "Татфондбанка"

Правообладатель иллюстрации Yegor Aleyev\tass Image caption Сейчас против Мусина возбуждено 22 уголовных дела по разным статьям, которые объединены в одно производство

Следственный комитет оценил ущерб от действий председателя правления "Татфондбанка" Роберта Мусина в 50 млрд рублей (838 млн долларов). Мусина судят по делу о хищении средств банка, "дыра" в капитале которого по оценке ЦБ составляет 118,3 млрд рублей.

Как сообщает в понедельник Следственный комитет, в ходе расследования дела в отношении Роберта Мусина, председателя правления банка и бывшего министра финансов Татарстана, были обнаружены "дополнительные эпизоды преступной деятельности".

Против Мусина возбудили еще 13 уголовных дел по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

"Эти эпизоды "связаны с хищением денежных средств ПАО "Татфондбанк", посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд рублей", - поясняют в СК.

Среди новых эпизодов СК называет попытку вывести залоговое имущество компании "Весна", задолжавшей банку около 675 млн рублей, через некоммерческую организацию "Государственный жилищный фонд".

Как утверждают следователи, Мусин вместе с "неустановленными должностными лицами ПАО "Татфондбанк"," приняли решение попытаться вывести имущество будучи "осведомленными о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии".

Сейчас против Мусина возбуждено 22 уголовных дела по разным статьям, которые объединены в одно производство.

Временная администрация в "Татфондбанке" была введена в декабре прошлого года. До того как ее ввели, ЦБ оценивал отрицательный капитал банка в 97 млрд рублей.

До введения временной администрации дыра в банке оценивалась в 43 млрд рублей. К 1 февраля временная администрация сделала переоценку активов и выяснила, что дыра на самом деле гораздо больше - 96,7 млрд рублей. "Наши независимые эксперты, те банки, которые там поработали и делали due diligence, дали цифру - около 120 млрд рублей", - комментировал позже ситуацию заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин.

Проблемный банк

Правообладатель иллюстрации Yegor Aleyev\tass Image caption В январе вкладчики "Татфондбанка" и "Интехбанка" провели митинг, требуя санации этих финансовых учреждений

О проблемах казанских банков российская пресса сообщала в конце 2016 года. Как писала газета "Коммерсант", проблемы "Татфондбанка" были вызваны, в частности, тем, что власти Татарстана использовали его "как местный институт развития для финансирования инвестиционных проектов".

Кроме того, отмечало издание, на "Татфондбанке" негативно сказалась приостановка деятельности банка "Пересвет". По информации газеты, казанский банк держал облигации московского на сумму около 5 млрд рублей.

12 декабря "Татфондбанк" ввел ограничения на выдачу наличных в банкоматах и отделениях. Спустя три дня регулятор "в связи с неустойчивым финансовым положением" назначил в банк временную администрацию. Началась выплата страховых возмещений по вкладам.

В январе вкладчики "Татфондбанка" и "Интехбанка" провели митинг, требуя санации этих финансовых учреждений.

В феврале и марте казанские суды арестовали пятерых экс-сотрудников "Татфондбанка", включая двух бывших зампредов правления (один из них был объявлен в розыск). Все они проходят по делу о хищении средств у полутора сотен вкладчиков банка.