Гаишникам в России запретят грубить. Что еще им нельзя делать?

Правообладатель иллюстрации Svetlana Kholyavchuk/TASS Image caption Правила хорошего тона для автоинспекторов решили закрепить в регламенте

В Госавтоинспекции предложили запретить инспекторам ГИБДД курить во время разговора с водителями и грубить участникам дорожного движения. Такие требования содержатся в новой версии административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами правил дорожного движения.

"При разговоре с участниками дорожного движения сотрудник должен воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений", - говорится в документе.

Кроме того, дорожным полицейским запретят действия и высказывания "дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".

Новый регламент должен был вступить в силу в апреле, однако документу потребовались дополнительные согласования в министерствах, и он до сих пор не принят.

Эксперты подчеркивают, что новый регламент во многом повторяет требования действующего документа.

Русская служба Би-би-си воспользовалась случаем и посмотрела, чего нельзя гаишникам уже сегодня - согласно действующим правилам и законам.

При досмотре и задержании автоинспектору нельзя... Ограничивать права и свободы граждан без объяснения причины Заглядывать в багажник и иные места автомобиля без двух понятых Проверять карманы и досматривать человека без понятых того же пола Запрещать водителю управлять машиной без понятых Привлекать в качестве понятых своих сослуживцев Проверять на алкоголь водителя без явных признаков опьянения Самому рыться в машине без санкции на обыск от судьи или следователя Сверять номера двигателя и кузова на дороге Проверять наличие аптечки, огнетушителя и аварийного знака При общении с гражданами автоинспектор не может... Обращаться на "ты" Разговаривать грубо и нетактично Двусмысленно выражаться Скрывать свое имя и должность Выходить из себя Отказаться показать удостоверение Заниматься нравоучениями При работе с документами автоинспектору запрещено... Делать в них лишние пометки Брать документы с вложенными в них деньгами Использовать бланки документов без номеров и возможности копирования Писать неразборчивым почерком Затягивать административные процедуры Исправлять ошибки в документах без уведомления граждан При несении службы инспектор не может... Стоять ночью на участках с плохой видимостью Быть без нагрудного знака и удостоверения Полицейскому запрещается стрелять из огнестрельного оружия... По законопослушным гражданам, которые не представляют угрозы жизни и здоровью окружающих На поражение в женщин, детей или инвалидов, которые не оказывают сопротивления В местах, где могут пострадать случайные люди По машине, если она не пытается скрыться, а водитель выполняет законные требования полицейского

Источники: Административный регламент МВД РФ исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон "О полиции".