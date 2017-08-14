Гаишникам в России запретят грубить. Что еще им нельзя делать?
В Госавтоинспекции предложили запретить инспекторам ГИБДД курить во время разговора с водителями и грубить участникам дорожного движения. Такие требования содержатся в новой версии административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами правил дорожного движения.
"При разговоре с участниками дорожного движения сотрудник должен воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений", - говорится в документе.
Кроме того, дорожным полицейским запретят действия и высказывания "дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".
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Новый регламент должен был вступить в силу в апреле, однако документу потребовались дополнительные согласования в министерствах, и он до сих пор не принят.
Эксперты подчеркивают, что новый регламент во многом повторяет требования действующего документа.
Русская служба Би-би-си воспользовалась случаем и посмотрела, чего нельзя гаишникам уже сегодня - согласно действующим правилам и законам.
|При досмотре и задержании автоинспектору нельзя...
|Ограничивать права и свободы граждан без объяснения причины
|Заглядывать в багажник и иные места автомобиля без двух понятых
|Проверять карманы и досматривать человека без понятых того же пола
|Запрещать водителю управлять машиной без понятых
|Привлекать в качестве понятых своих сослуживцев
|Проверять на алкоголь водителя без явных признаков опьянения
|Самому рыться в машине без санкции на обыск от судьи или следователя
|Сверять номера двигателя и кузова на дороге
|Проверять наличие аптечки, огнетушителя и аварийного знака
|При общении с гражданами автоинспектор не может...
|Обращаться на "ты"
|Разговаривать грубо и нетактично
|Двусмысленно выражаться
|Скрывать свое имя и должность
|Выходить из себя
|Отказаться показать удостоверение
|Заниматься нравоучениями
|При работе с документами автоинспектору запрещено...
|Делать в них лишние пометки
|Брать документы с вложенными в них деньгами
|Использовать бланки документов без номеров и возможности копирования
|Писать неразборчивым почерком
|Затягивать административные процедуры
|Исправлять ошибки в документах без уведомления граждан
|При несении службы инспектор не может...
|Стоять ночью на участках с плохой видимостью
|Быть без нагрудного знака и удостоверения
|Полицейскому запрещается стрелять из огнестрельного оружия...
|По законопослушным гражданам, которые не представляют угрозы жизни и здоровью окружающих
|На поражение в женщин, детей или инвалидов, которые не оказывают сопротивления
|В местах, где могут пострадать случайные люди
|По машине, если она не пытается скрыться, а водитель выполняет законные требования полицейского
Источники: Административный регламент МВД РФ исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон "О полиции".