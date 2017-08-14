Гаишникам в России запретят грубить. Что еще им нельзя делать?

  • 14 августа 2017
Сотрудник ДПС Правообладатель иллюстрации Svetlana Kholyavchuk/TASS
Image caption Правила хорошего тона для автоинспекторов решили закрепить в регламенте

В Госавтоинспекции предложили запретить инспекторам ГИБДД курить во время разговора с водителями и грубить участникам дорожного движения. Такие требования содержатся в новой версии административного регламента по надзору МВД за соблюдением гражданами правил дорожного движения.

"При разговоре с участниками дорожного движения сотрудник должен воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений", - говорится в документе.

Кроме того, дорожным полицейским запретят действия и высказывания "дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений".

Новый регламент должен был вступить в силу в апреле, однако документу потребовались дополнительные согласования в министерствах, и он до сих пор не принят.

Эксперты подчеркивают, что новый регламент во многом повторяет требования действующего документа.

Русская служба Би-би-си воспользовалась случаем и посмотрела, чего нельзя гаишникам уже сегодня - согласно действующим правилам и законам.

При досмотре и задержании автоинспектору нельзя...
Ограничивать права и свободы граждан без объяснения причины
Заглядывать в багажник и иные места автомобиля без двух понятых
Проверять карманы и досматривать человека без понятых того же пола
Запрещать водителю управлять машиной без понятых
Привлекать в качестве понятых своих сослуживцев
Проверять на алкоголь водителя без явных признаков опьянения
Самому рыться в машине без санкции на обыск от судьи или следователя
Сверять номера двигателя и кузова на дороге
Проверять наличие аптечки, огнетушителя и аварийного знака
При общении с гражданами автоинспектор не может...
Обращаться на "ты"
Разговаривать грубо и нетактично
Двусмысленно выражаться
Скрывать свое имя и должность
Выходить из себя
Отказаться показать удостоверение
Заниматься нравоучениями
При работе с документами автоинспектору запрещено...
Делать в них лишние пометки
Брать документы с вложенными в них деньгами
Использовать бланки документов без номеров и возможности копирования
Писать неразборчивым почерком
Затягивать административные процедуры
Исправлять ошибки в документах без уведомления граждан
При несении службы инспектор не может...
Стоять ночью на участках с плохой видимостью
Быть без нагрудного знака и удостоверения
Полицейскому запрещается стрелять из огнестрельного оружия...
По законопослушным гражданам, которые не представляют угрозы жизни и здоровью окружающих
На поражение в женщин, детей или инвалидов, которые не оказывают сопротивления
В местах, где могут пострадать случайные люди
По машине, если она не пытается скрыться, а водитель выполняет законные требования полицейского

Источники: Административный регламент МВД РФ исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон "О полиции".

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