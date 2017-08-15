Поиски четырех горняков на руднике "Мир" прекращены

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Спасатели прекратили поиски четырех из восьми горняков, заблокированных под землей в результате аварии на руднике "Мир" в Якутии, сообщила компания "Алроса".

Как пояснили в компании, "горизонт -310 метров" рудника, где, судя по электронным меткам на шлемах шахтеров, находились четыре человека, "подтоплен на уровне более метра".

"Спуск спасателей на "горизонт -310 метров" невозможен, так как несет угрозу [их] жизни. По решению штаба, спасательные работы в горных выработках "горизонта -310 метров" прекращены", - говорится в сообщении "Алросы".

В настоящее время, подчеркнули в компании, все усилия спасателей направлены на разбор завалов и поиск шахтеров на "горизонте -210 метров". На этой отметке на момент аварии предположительно находились еще четыре горняка.

Авария на руднике

Авария на принадлежащем компании "Алроса" алмазном руднике "Мир" произошла 4 августа.

В шахту, в которой на тот момент находился 151 человек, прорвалась вода из расположенного рядом отработанного карьера. По данным МЧС, в карьере находилось около 300 тысяч кубометров воды.

Большинство находившихся в шахте горняков - 143 человека - удалось поднять на поверхность, однако еще восемь человек оказались заблокированными под землей.

Работу спасателей усложняет то, что в шахту попала не речная, а технологическая соленая вода с грязью.

Как рассказал Русской службе Би-би-си один из родственников пропавших шахтеров, рудник находится в плохом состоянии, 24 июля и 29 июля на нем уже были аварийные ситуации, а при работе в шахте было множество нарушений.

Мать другого пропавшего горняка сообщила, что сразу после аварии ее сын позвонил начальнику и рассказал, что жив. Ему велели возвращаться на рабочее место и ждать помощи.

Алмазный карьер "Мир" диаметром 1,2 км и глубиной 525 метра был открыт в 1955 году. Это первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии.

Разработку открытым способом прекратили в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике.

На рудник "Мир" приходится около 11% добычи "Алросы".