ФСБ: агент СБУ хотел спилить опору ЛЭП и поджечь лес в Крыму

Правообладатель иллюстрации TASS

ФСБ России утверждает, что в Крыму задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ), направленный на полуостров для совершения диверсий.

По данным ФСБ, гражданин Украины Геннадий Лимешко прибыл в Крым 9 августа, чтобы по заданию СБУ "привести в негодное для эксплуатации состояние" линии электропередач (ЛЭП) в Судаке, вызвать обвал горных пород на автомобильную трассу Судак - Новый Свет, а также поджечь лес и один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

Лимешко, который, как указывают в ФСБ, ранее проходил службу в зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ, был задержан 12 августа при попытке повредить ЛЭП в районе трассы Судак - Новый Свет.

Правообладатель иллюстрации TASS

В сообщении ФСБ говорится, что у задержанного были изъяты "две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, накольный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередач) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины)".

Как сообщили ТАСС в Киевском районном суде Симферополя, 14 августа Лимешко был арестован на два месяца - до 13 октября 2017 года.

В Киеве назвали новость о задержании "агента СБУ", якобы готовившего диверсии, "очередной провокацией" ФСБ.

"Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями", - написала в "Фейсбуке" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Киев и подавляющее большинство стран-членов ООН считают его украинской территорией, Москва - российским регионом.

Приговоры украинцам

В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Его признали виновным в организации террористического сообщества. Как установил суд, Сенцов и Александр Кольченко, осужденный на 12 лет тюрьмы, весной 2014 года организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Кроме того, ФСБ утверждает, что Сенцов с соратниками планировали взорвать памятник Ленину.

27 июля 2017 года Киевский районный суд Симферополя приговорил к 3,5 годам колонии Алексея Стогния, проходившего по делу "крымских диверсантов". Его задержали осенью 2016 года по подозрению в работе на украинскую военную разведку.

Задержанные по этому же делу Андрей Захтей и Евгений Панов заявляли, что после задержания их пытали.

В июле стало известно, что Захтей и еще один обвиняемый - Дмитрий Штыбликов - пошли на сделку со следствием и признали вину. Приговоры Захтею, Панову и Штыбликову еще не вынесены.

31 июля к 12 годам колонии был приговорен 61-летний гражданин Украины Алексей Сизонович. Его признали виновным и в подготовке теракта, незаконном обороте взрывных устройств и незаконном пересечении границы России.