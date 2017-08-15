Дроны DJI решили перевести в конфиденциальный режим

Правообладатель иллюстрации DJI Image caption В приложении DJI Go к концу сентября появится конфиденциальный режим

Мировой лидер по производству дронов, китайская компания DJI решила ввести конфиденциальный режим полетов для предотвращения риска утечки данных о маршрутах дронов в интернет.

Об этом компания объявила спустя две недели после того, как армия США решила запретить использование беспилотников DJI из-за опасений, связанных с кибербезопасностью.

Компания DJI рассказала Би-би-си, что уже занималась разработкой нового режима полетов, но действия американской стороны заставили ее ускорить темпы. Оффлайн-режим планируют добавить в приложение для управления дронами DJI Go в сентябре.

Интернет-соединение, которое для полетов не требуется, будет отключено. Это позволит предотвратить синхронизацию данных о полетов дронов с серверами DJI.

"Режим обеспечит повышенный уровень безопасности данных при полетах, которые задействуют объекты критической инфраструктуры, коммерческие или государственные тайны или иную секретную информацию", - пояснила компания в своем блоге.

Отключенные функции

DJI уже столкнулась с опасениями по поводу безопасности в 2016 году, после того как сотрудник компании сообщил прессе, что DJI неоднократно делилась клиентскими данными с властями Китая.

Компания незамедлительно отреагировала, пояснив, что младший сотрудник "просто оговорился" и что компания передавала информацию властям только при условии обоснованного официального запроса от Пекина или любого другого правительства.

Правообладатель иллюстрации DJI Image caption Беспилотники DJI являются бестселлерами в Северной Америке

Компания отмечает, что не имеет доступа к бортовым журналам полетов или снятым изображениям, если пользователи сами не поделятся этой информацией через приложение DJI Go.

Новая мера нацелена на обеспечение еще большей уверенности в этом.

В конфиденциальном режиме, однако, пользователи потеряют доступ к некоторым функциям, которые включают:

•возможность ведения прямой трансляции на YouTube,

•автоматическую установку карты и обновлений данных о запрещенных для полета зонах,

•получение уведомлений о введенных ограничениях полетов от властей.

Как следствие, DJI предупредила, что вряд ли сможет предложить новый режим тем странам, в которых закон требует от пилотов обладать самой последней информацией о бесполетных зонах.

Новый меморандум

Вооруженные силы США в июле приняли решение о том, что использование дронов компании DJI представляет "эксплуатационный риск".

В начале августа командование армии США подробно изложило суть запрета.

В меморандуме говорилось, что необходимо прекратить использование беспилотных летательных аппаратов, удалить все приложения DJI с мобильных устройств, а также избавиться от всех аккумуляторов и носителей информации, которые находились в беспилотниках.

Тем не менее, новостной ресурс SUAS (впервые объявивший о разработке DJI) недавно опубликовал дополнительный меморандум от 11 августа.

В нем говорится, что армия США готова смягчить запрет после того, как новое программное обеспечение DJI будет тщательно проверено на уязвимости.