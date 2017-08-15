Би-би-си призвала Иран отменить заморозку средств сотрудников

Image caption Аудитория Всемирной службы Би-би-си в Иране составляет около 13 миллионов человек

Руководство Всемирной службы Би-би-си обратилось к властям Ирана с призывом отменить решение о заморозке всех банковских счетов сотрудников корпорации на территории страны.

Как пояснила глава Всемирной службы Франческа Ансворт, решение иранских властей запрещает сотрудникам Би-би-си покупать и продавать недвижимость, автомобили и другие товары.

Вещание Персидской службы Би-би-си официально запрещено в Иране. В последние годы ее сотрудники подвергались запугиваниям и угрозам со стороны иранских властей.

В распоряжение службы попала копия судебного решения, в котором перечисляются 152 имени сотрудников и экс-сотрудников Би-би-си, чьи неликвидные активы подлежат заморозке.

Би-би-си не получала никаких предупреждений о предстоящем решении и узнала о нем только тогда, когда родственник сотрудника Персидской службы попытался от его имени продать недвижимость.

Иранская сторона не давала никаких объяснений по поводу принятого решения.

"Мы с сожалением отмечаем, что это похоже на целенаправленную атаку на сотрудников, бывших сотрудников и некоторых внештатных авторов Персидской службы Би-би-си", - говорится в заявлении Франчески Ансворт.

"Это ужасно, что кто-то должен переживать законодательные или финансовые проблемы из-за своей связи с Би-би-си", - отмечает Ансворт.

Руководство Персидской службы назвало решение иранского суда очередной попыткой "заставить беспристрастных журналистов замолчать".

Глава службы Амир Азими заявил, что его коллеги намерены продолжать сообщать независимые, беспристрастные и проверенные новости носителям персидского языка во всем мире.

Несмотря на запрет иранских властей, аудитория Всемирной службы Би-би-си в Иране составляет около 13 миллионов человек - это седьмой по величине рынок для новостного подразделения Би-би-си.

Персидская служба Би-би-си осуществляет теле- и радиовещание, а также имеет новостной сайт.