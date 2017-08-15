Жестокое убийство в Льорет-де-Мар: Италия требует правосудия

Правообладатель иллюстрации CATALAN POLICE Image caption Полиция Каталонии задержала трех подозреваемых вскоре после потасовки

Мэр итальянского города Скандиччи потребовал справедливого наказания для виновных в жестоком убийстве 22-летнего итальянца Никколо Чатти, который был до смерти забит в ночном клубе испанского курорта Льорет-де-Мар.

Инцидент произошел ночью 12 августа возле одного из ночных клубов курорта. На видеозаписи, попавшей в интернет, видно, как несколько молодых людей дерутся, и один из них сильно ударяет другого в лицо ногой, после чего юноша падает на землю.

Как уточняется в сообщении пресс-службы каталонской полиции Mossos d'Esquadra, когда стражи порядка прибыли по вызову, они нашли на месте только смертельно раненого итальянца, а нападавшие скрылись. В течение часа они были задержаны в районе набережной.

Чатти был доставлен в больницу города Жирона и там скончался.

Как сообщают испанские СМИ, нападавшие, предположительно, являются выходцами из Чечни и проживают во Франции, где они запросили политическое убежище. В прессе упоминается и возраст нападавших - от 20 до 26 лет.

Представительница пресс-службы полиции Каталонии в разговоре с bbcrussian.com не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. До консульства России в Барселоне дозвониться не удалось, однако российские СМИ сообщали со ссылкой на дипломатов, что "принадлежность [задержанных] к российскому гражданству пока не подтверждается".

В понедельник суд каталонского города Бланес выпустил на свободу двух задержанных, но запретил им покидать Шенгенскую зону. Один из подозреваемых - предположительно, нанесший смертельный удар - оставлен под стражей.

Испанская телекомпания Telecinco опубликовала видео из полицейского участка, на котором предположительно запечатлены задержанные молодые люди. На записи они пытаются скрыть лицо от журналистов.

"Я не знаю юридических процедур, но вся наша община и семья погибшего, с членами которой я встретился сегодня, требуют правосудия в отношении столь зверского и безумного преступления", - заявил во вторник мэр города Скандиччи (откуда родом погибший) Сандро Фаллани.

Тем временем мэрия города Льорет-де-Мар приняла решение временно закрыть дискотеку и выяснить, соблюдались ли там необходимые меры безопасности.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Никколо Чатти жил в небольшом городе Скандиччи под Флоренцией

Отец убитого - Луиджи Чатти - в эмоциональном видообращении попросил следственные органы тщательно расследовать обстоятельства убийства его сына и наказать виновных.

Убийство 22-летнего итальянца вызвало широкий резонанс в соцсетях и в итальянской прессе.

Один из очевидцев инцидента рассказал итальянской газете Repubblica, что нападавшие вели себя очень агрессивно и напали на молодого итальянца без какого-либо повода.

По его словам, никто из наблюдавших за дракой людей не пытался помочь Чатти, некоторые лишь снимали происходящее на свои мобильные телефоны.

Другие очевидцы рассказали, что жертва и нападавшие не были знакомы между собой, и потасовка началась со случайного толчка.