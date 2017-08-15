В Египте нашли новое захоронение с древними гробницами

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Надгробия в гробницах выполнены в форме человеческих лиц

Археологи выкопали в южной части Египта три гробницы, возраст которых составляет примерно две тысячи лет.

Их обнаружили в могильнике, расположенном в районе Аль-Камиль Сахарави в провинции Эль-Минья, расположенной к югу от Каира.

В гробницах нашли несколько каменных саркофагов, а также глиняные фрагменты.

По словам представителя Высшего совета древностей Египта, район, где были найдены гробницы, в течение долгого времени использовался для захоронений.

В одной из могил, добраться к которой удалось через выдолбленное в скале отверстие, находились четыре саркофага, на которых изображены очертания человеческих лиц.

В другой гробнице экскаваторы наткнулись на шесть могильных ниш, одна из которых явно предназначалась для захоронения маленького ребенка.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Возраст найденных саркофагов составляет примерно две тысячи лет

На основе глиняных фрагментов, найденных в гробницах, ученые предположили, что захоронение относится к периоду между 27 династией, основанной в 525 году до н.э., и греко-римским периодом, продолжавшимся с 332 до н.э. по IV век.

Начальник экспедиции Али Бакри рассказал, что в гробницах были найдены останки как мужчин, так и женщин и детей разных возрастов.

"Эти захоронения были частью большого кладбища в крупном городе, а не в военном гарнизоне, как некоторые предполагали изначально", - сказал он.

Высший совет древностей Египта заявил, что "раскопки продолжаются, чтобы раскрыть новые секреты.

Первые исследования этого места захоронений начались в 2015 году.