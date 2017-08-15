Ведущий "Пока все дома" рассказал о ссоре с Первым каналом

Правообладатель иллюстрации Sergei Vinogradov/TASS Image caption Тимур Кизяков не согласился с претензиями "Первого канала" к нему и к его жене

Первый канал решил закрыть передачу "Пока все дома" после скандала с "видеопаспортами". По данным СМИ, руководство телеканала сочло неприемлемым, что компании ведущего Тимура Кизякова получали эксклюзивные права и финансирование на производство благотворительных видеороликов про детей-сирот. Сам Кизяков не считает эти претензии обоснованными.

О том, что Первый канал расторгнул контракт с компанией-производителем передачи "Пока все дома", сообщил 15 августа РБК со ссылкой на источники на телеканале. Создатель и ведущий программы Тимур Кизяков подтвердил Русской службе Би-би-си, что программа больше не будет выходить на Первом канале.

Производителем передачи была компания "Дом", на 49% принадлежащая самому Кизякову.

Решение расторгнуть контракт между телеканалом и компанией-производителем было принято еще в мае, говорит Кизяков. В конце мая "Дом" уведомил руководство Первого канала о том, что "методы руководства канала" неприемлемы, утверждает ведущий.

"Мне не хотелось бы ворошить эту тему, но, например, когда компания письменно обращается к каналу по производственным вопросам, а канал не отвечает на письма вообще, как к этому относиться? Как относиться к тому, что канал задерживает финансирование? А задержки происходили постоянно", - отметил телеведущий.

Скандал с "видеопаспортами"

Однако по версии источников РБК, причина закрытия передачи на Первом - разразившийся осенью 2016 года скандал с "видеопаспортами" детей-сирот.

По подсчетам газеты "Ведомости", связанные с Кизяковым коммерческие компании получили более 100 млн рублей (1,6 млн долларов) от государства на создание видеороликов о детях-сиротах.

Эти ролики показывались в рубрике "У вас будет ребенок", которую вела жена Кизякова Елена в рамках "Пока все дома". В конце видеоролика зрителям показывали телефон, по которому можно было получить консультацию об усыновлении ребенка.

Возмущение руководителей благотворительных организаций и СМИ вызвал тот факт, что компании Кизякова стали обладателями эксклюзивного права на производство таких видеороликов и на получение на них субсидий от государства.

Кизяков зарегистрировал товарный знак "видеопаспорт", и тендеры министерства образования на создание такой продукции могли получать только они. Создание одного видеоролика обходилось в 100 тысяч рублей (1,7 тыс долларов), говорили в министерстве образования.

Кроме того, как рассказал на одном из совещаний представитель минобрнауки (его слова приводила в своем "Фейсбуке" корреспондент ТАСС Татьяна Виноградова), Кизяков судился с другими благотворительными организациями, которые также пытались создавать аналогичные проекты.

Правообладатель иллюстрации Boris Kavashkin, Alexandre Yakovlev/TASS Image caption Кизяков вел программу "Пока все дома" 25 лет и дважды получал за нее премию ТЭФИ

По версии РБК, на Первом канале выяснили, что компания "Дом" получала деньги за рубрику с телеканала, с государства и со спонсоров. Руководство телеканала сочло, что это портит репутацию телеканала.

"Кость в горле"

Кизяков не считает претензии обоснованными. По его словам, "Пока все дома" - это "кость в горле" для конкурентов, которые также снимают видеоролики о детях-сиротах. При этом он не стал уточнять, о каких именно программах идет речь.

"Пока мы есть, есть и с кем сравнить. Посмотрите внимательно на эти программы глазами потенциального усыновителя - какая информация даст вам повод поехать к ребенку через всю страну?" - говорит Кизяков.

Он подчеркнул, что благодаря рубрике "У вас будет ребенок" в "Пока все дома" в семьи уехали 2.5 тысяч детей из детдомов. "А когда отснято 20-30 тысяч роликов, а устроено пять детей, эффективность равна нулю", - считает он, называя контент конкурентов "бутафорией" и "видимостью".

Кизяков заявил, что все финансирование производства видеопаспортов шло от госструктур - минобрнауки или региональных властей.

"Чтобы ребенка разглядели нужен определенный объем информации, определенный объем профессионально работы", - объяснил он.

При этом Кизяков утверждает, что спонсор рубрики - производитель плитки не имел отношения к видеороликам, а подарок спонсора уходит в детское учреждение, в котором живет ребенок-герой рубрики. Расходы на поездку журналистов в детдом, Кизяков включал в смету производства программы - предполагалось, что за это платит Первый канал.

"Мне интересно, как канал будет комментировать что ведущие один за другим уходят. Мы не будет оправдываться, а продолжим заниматься тем, чем занимались. Программа может погибнуть, но умереть - не может", - сказал Кизяков. Он добавил, что рассматривает возможность заключения контракта с другим телеканалом и продолжить показывать "Пока все дома".

Пресс-служба "Первого канала" не прокомментировала Би-би-си информацию об уходе Кизякова.

"Пока все дома" выходила на Первом канале с 1992 года по воскресеньям. Телеведущий приходил в гости к знаменитостям и общался с их семьями.

По данным телеизмерителя Mediascope (бывшая TNS), программа "Пока все дома" держалась в последнее время во второй половине рейтинга "100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет". Рейтинг выпусков "Пока все дома" весной не превышал 3%.