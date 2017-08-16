Как озеро Сладкое "испарилось" в Казахстан и вернется ли оно в Россию?

15 августа СМИ сообщили, что Россия передала Казахстану часть приграничного озера. После того как новость вызвала бурную общественную реакцию, в ФСБ заявили, что российская часть водоема просто высохла, а глава минприроды пообещал, что осенью озеро вернется в Россию.

Как озеро "переехало" в Казахстан

10 августа администрация Купинского района Новосибирской области на своем сайте сообщила, что озеро Сладкое, которое Россия делила с Казахстаном, после проведения демаркационных работ полностью оказалось на территории соседнего государства - в Павлодарской области.

В сообщении купинской администрации, которое позже исчезло с сайта, говорилось о необходимости провести разъяснительную работу среди местных жителей и любителей охоты, приезжавших на озеро Сладкое, чтобы избежать случаев нарушения ими пограничного режима.

Спустя несколько дней на сообщение администрации обратили внимание СМИ.

Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное "НГС.Новости", Глава администрации Купинского района Владимир Шубников

Представитель регионального пограничного управления ФСБ подтвердил РИА Новости, что после демаркации озеро полностью оказалось в Казахстане, а государственная граница теперь пролегает по его восточному берегу.

Несмотря на то, что глава администрации Купинского района Владимир Шубников поспешил заявить, что озеро Сладкое было "совершенно бесполезным" (в отличие от расположенного рядом озера Горькое), новость о передаче приграничного водоема Казахстану вызвала бурную общественную реакцию.

"Я даже боюсь спросить, сколько у России еще в наличии совершенно бесполезных территорий, которые не жалко отдать", - возмутился в "Фейсбуке" экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

"Вся суть - озеро Сладкое отдаем Казахстану, озеро Горькое оставляем себе", "Россия полностью передала Казахстану озеро Сладкое. Потому что сладкое - вредно", "Путин - не собиратель земель, он раздаватель озер", - шутили пользователи соцсетей.

Вечером во вторник ситуацию со Сладким прокомментировали власти Казахстана. Представитель МИД республики Ануар Жайнаков заявил, что говорить о том, что Россия "подарила" Казахстану озеро некорректно, поскольку часть озера и раньше ему принадлежала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти как России, так и Казахстана стараются демонстрировать отсутствие трений

"Линия границы была установлена в соответствии с договором о делимитации границы между Казахстаном и Россией от 18 января 2005 года. Данный участок границы уже обозначен пограничными знаками, согласованными российской и казахстанской сторонами. Никакого обмена на этом участке не было", - сказал он Tengrinews.kz.

В посольстве Казахстана в России также заверили, что на данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось, и местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам, утвержденным демаркационной комиссией.

Сладкое разделено в соотношении 70:30 в пользу Казахстана, уточнили в дипведомстве.

Согласно данным Google Maps, площадь озера составляет примерно 106 гектаров. Это значит, что на территории России находились 31,8 из них.

"Досужие разговоры"

Как заявил "Коммерсанту" первый зампред законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, информация о передаче Сладкого Казахстану - "не более чем досужие разговоры".

По его словам, администрация района просто просила жителей на время воздержаться от посещения территории, где проводятся работы по демаркации границы.

В среду прояснить ситуацию со Сладким решили в пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области. Там заявили, что озеро оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло.

"Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу", - сказал РИА Новости представитель ведомства.

Успокоить общественность решил и глава минприроды Сергей Донской. На своей странице в "Фейсбуке" он написал, что Сладкое вернется в свои берега вместе с осенними дождями.

"Поскольку водный объект находится в так называемой бессточной зоне, не подпитывается водотоками, а полностью зависит от гидрометеорологических условий, произошло естественное снижение уровня. Это циклический процесс. Осенью акватория озера, а не берег, снова будут разделять границу между странами", - заверил Донской.