Дэниэл Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда

Британский актер Дэниэл Крейг наконец подтвердил, что он станет Джеймсом Бондом - в пятый раз.

"Да", - ответил он на вопрос Стивена Кольберта, ведущего американского сатирического телешоу The Late Show.

Ранее Крейг неоднократно отказывался это подтвердить - последний раз не далее, как накануне, во вторник в интервью бостонскому радио.

Однако в разговоре с Кольбертом актер сказал, что знал об этом на протяжении не менее двух месяцев.

"Мы это обсуждали, пытались понять, как и что будет происходить, - сказал Крейг. - Я всегда этого хотел, но мне нужен был перерыв".

При этом он сказал, что это будет его последнее появление на экране в роли британского суперагента 007.

"Я просто хочу с достоинством откланяться, на высокой ноте, жду-не дождусь", - сказал актер.

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Следующий, 25-й по счету фильм бондианы, должен будет выйти в ноябре 2019 года.

Уже известно, что сценаристами новой серии "бондианы" станут Нил Первис и Роберт Уэйд, которые работали над сценариями шести последних картин о Бонде.

Однако кто станет режиссером нового фильма, пока не сообщается.

В одном из прежних интервью Би-би-си Крейг подтвердил, что после выхода "Спектра" (2012 г.) "надоедал" Сэму Мендесу звонками, пытаясь убедить режиссера снова взяться за бондиану, что ему удалось, и результатом этого сотрудничества стал "Спектр".

Однако Мендес, выступая в прошлом году на литературном фестивале Хэй в Уэльсе, сказал, что не вернется к съемкам бондианы и что пришло "время кому-то другому за это взяться".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сэм Мендес (справа) снял два фильма про Бонда и сказал, что ему хватит

Известно, что Дэниэл Крейг вкладывал свои идеи в сценарий "Спектра", и, по мнению знатоков индустрии, Крейг, вероятно, не объявлял о своем участии в новом фильме, пока не был полностью доработан его сценарий и не принято решение по поводу режиссера, так что объявление о том, кто им станет, по всей видимости, не за горами.

Крейг пришел в "бондиану" в 2006 году с "Казино "Рояль", сменив Пирса Броснана.

В 2008-м на экраны вышел "Квант милосердия" режиссера Марка Фостера, а снятый в 2012 году "007: Координаты "Скайфолл" стал самым кассовым фильмом в Британии за всю историю, однако позднее лидерство перешло к фильму "Звездные войны: Пробуждение силы".