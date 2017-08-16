Через 40 лет после смерти Элвис продолжает зарабатывать

Правообладатель иллюстрации Keystone/Getty Images Image caption Если бы Элвис был жив, ему бы сейчас было 82 года

Любимец миллионов Элвис Пресли умер ровно 40 лет назад, 16 августа 1977 года. Тогда один из представителей шоу-бизнеса цинично пошутил, что "это было мудрое карьерное решение".

Как бы фантастически это ни звучало, но именно смерть дала мощный импульс росту продаж записей Элвиса и других легендарных музыкантов: Боба Марли, Джими Хендрикса, Дэвида Боуи.

Их смерть также дала возможность предприимчивым поклонникам подзаработать на продаже памятных вещей, связанных с кумирами.

Ценность бренда "Элвис Пресли" остается стабильно высокой. Согласно оценке Forbes, в 2016 году король рок-н-ролла заработал 27 миллионов долларов и продал миллион альбомов.

Media playback is unsupported on your device Даже через 40 лет после смерти король рок-н-ролла зарабатывает миллионы.

Он умер в 42 года от сердечного приступа, пресловутое пристрастие певца к нездоровой пище улучшению его здоровья не способствовало.

Его любимый бутерброд состоял из двух кусочков жареного хлеба с хрустящим беконом и жареными бананами, смазанных джемом и арахисовым маслом.

11 таких сэндвичей компания Graceland продала посетителям в прошлом году. Компания находится далеко от Грейсленда в Мемфисе, где жил Элвис, - в Дании.

Правообладатель иллюстрации Helen Soteriou Image caption Вот так выглядит любимый бутерброд Пресли

Туристический аттракцион на севере Дании организовал фанат Элвиса Хенрик Кнудсен, который в 2011 году построил там копию особняка Грейсленд, принадлежавшего Пресли.

"Мне было 13 лет, когда Элвис умер. Не могу сказать, что это был шок, потому что тогда я еще не был настолько глубоко погружен в его творчество. Но это было что-то значительное", - рассказывает Хенрик, ставший почетным гражданином Мемфиса. Он посещал дом Элвиса в городе 106 раз.

Строительство обошлось ему более чем в 3 млн долларов, но уже через шесть лет Хенрик смог вернуть инвесторам все их вложения.

В декабре 2015 Хенрик переименовал особняк.

Особняк Мемфис, Дания

Фирменный сэндвич Пресли - 69 датских крон (10 долларов)

Входной билет - 99 крон для взрослых, 69 для подростков от 12 до 17, дети до 12 лет - бесплатно

150 тысяч посетителей ежегодно

В продаже - диски и пластинкаи Пресли, сувенирная продукция и автографы

Еще один поклонник творчества Элвиса Пресли, зарабатывающий на нем - владелец сувенирного сайта Elvisly Yours, житель Лондона Сид Шо.

"Я впервые услышал Элвиса на "Радио Люксембург". Это было единственное радио, где можно было тогда услышать поп-музыку", - рассказывает 71-летний Сид.

В 1978 году, год спустя после смерти кумира, Сид основал его фан-клуб и зарегистрировал права на фразу Elvisly Yours. Именно так фанаты певца по всему миру подписывали свои письма.

Чтобы защитить себя, Сид Шо купил права еще на 38 торговых марок в Великобритании и Европе.

Грейсленд, Мемфис, США

Входной билет - 57,4 доллара для взрослых, 51,7 доллара для лиц старше 62 и подростков от 13 до 17 лет, 27 долларов для детей от 7 до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно

500 тысяч посетителей ежегодно

4 тысячи посетителей ежедневно в июле

150 миллионов долларов идет в бюджет Мемфиса ежегодно

Боб Марли

Поклонники Элвиса - в основном его ровесники. С Бобом Марли - иная ситуация, он кумир и для следующих поколений.

Его имя стало брендом Ямайки, помогая развивать туризм.

"Боб Марли больше, чем сын нашей нации, он настоящая икона", - говорит директор по туризму Ямайки Пол Пенникок.

Правами на наследие Марли владеет ямайская Bob Marley Group, в которую входят члены его семьи.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive/Getty Image caption Имя Боба Марли стало синонимом Ямайки

Музей Боба Марли, Кингстон, Ямайка

Марли жил в этом доме, после его смерти в 1981 году дом стал музеем

Его посещают более 36 тысяч человек ежегодно

Входной билет - 25 долларов для взрослого, 12 долларов для детей от 4 до 12 лет, 5 долларов для учащегося ямайской школы

В музее звезды регги можно купить кофе Марли, мороженое One Love и винилловые проигрыватели.

Дэвид Боуи

После смерти Дэвида Боуи в январе 2016 года все, связанное с его именем, выросло в цене.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Коллекционеры всего мира гоняются за вещами Дэвида Боуи

В компании Truffle Shuffle, занимающейся фотопечатью на футболках, заметили это.

"Когда Боуи умер, продажи товаров утроились, фанаты рыскали в поисках вещей на память о своем кумире", - говорит закупщик компании Клэр Вуд.

Австралийский уличный художник Джимми Си продал лимитированные распечатки стенной росписи Боуи в лондонском Брикстоне, которые тот создал в 2013 году.

Джимми Си продал 120 таких отпечатков по 180 фунтов каждый и отдал 20% выручки в британский центр изучения рака.