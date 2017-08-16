В США умерла актриса Вера Глаголева

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В США скончалась российская актриса и режиссер Вера Глаголева, сообщают СМИ со ссылкой на близких актрисы.

Смерть Глаголевой подтвердила ее подруга, актриса Лариса Гузеева. "Да, она умерла", - сказала РИА Новости Гузеева.

Информацию о смерти актрисы Интерфаксу и ТАСС подтвердили источники в кинематографических кругах.

Пик актерской карьеры Веры Глаголевой пришелся на начало 1980-х годов. В 1983-м она сыграла главную женскую роль в фильме "Выйти замуж за капитана", получив признание критиков.

В 1990 годы Вера Глаголева получила известность как режиссёр, сняв фильм по сценарию Светланы Грудович "Сломанный свет" об актёрах, которые после развала СССР не могут найти работу.

В 2015 году в прокат вышел ее фильм "Две женщины" с британцем Рэйфом Файнсом в главной роли.

Официально о причине смерти не сообщается, анонимные источники информагентств говорят, что актриса могла умереть от онкологического заболевания.

Онкологию у Глаголевой заподозрили в марте этого года, когда она, как сообщали СМИ, попала в реанимацию в Москве.

Правообладатель иллюстрации anatoliy Rukhadze/tass Image caption Глаголева много играла в театре, в том числе в антрепризных спектаклях