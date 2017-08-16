Суд освободил похитившего сестру жены жителя Ингушетии

Правообладатель иллюстрации Elizaveta Alieva Image caption Мухарбек Евлоев и Марем Алиева: фотография из семейного архива

Президиум Верховного суда Ингушетии отменил приговор Мухарбеку Евлоеву, осужденному за похищение сестры своей жены Елизаветы Алиевой, рассказал адвокат потерпевшей Виталий Зубенко. Супруга Евлоева - Марем Алиева - бесследно исчезла в сентябре 2015 года.

Об освобождении Евлоева ранее сообщала организация "Правовая инициатива". По информации правозащитников, Евлоев и его сообщник Мурад Парагульгов вышли на свободу еще 4 августа.

Зубенко рассказал Русской службе Би-би-си, что видит в освобождении Евлоева "коррупционную составляющую".

С дубинками и пистолетами

Евлоев и Парагульгов были осуждены в феврале в рамках громкого дела о похищении. Жена Евлоева Марем неоднократно жаловалась в полицию на домашнее насилие со стороны мужа, обращалась в кризисный центр и убегала из дома.

Во время одного из таких побегов летом 2015 года Евлоев, пытаясь выяснить местоположение Марем, похитил ее сестру Елизавету Алиеву вместе с мужем.

"Мухарбек с шестью вооруженными людьми, с дубинками и пистолетами, залезли ко мне в дом, искали мою сестру. Они избили меня и моих детей, - говорила в интервью Русской службе Би-би-си Елизавета Алиева. - Меня и моего мужа потом затолкали в машину. Но наши соседи вызвали полицию, полицейские стреляли по его машине".

"Похитители заехали в темный переулок, полицейские проехали мимо, но мы с мужем смогли убежать", - рассказывала Елизавета Алиева.

В сентябре 2015 года Марем Алиева пропала. Через две недели полиция возбудила дело об убийстве, однако обвинение до сих пор никому не предъявлено. О судьбе Марем Алиевой сейчас ничего не известно.

"Коррупционная составляющая"

В феврале 2017 года Евлоев был приговорен к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 80 тысяч рублей по делу о похищении. Парагульгов получил пять лет колонии строгого режима и штраф в 50 тысяч рублей.

Представители Евлоева несколько раз пытались обжаловать приговор. В мае решение вынес Верховный суд Ингушетии, оставив приговор без изменений.

О том, что Евлоев на самом деле находится на свободе, СМИ сообщили 4 августа.

Спустя почти две недели стало известно, что президиум Верховного суда Ингушетии отменил приговор на основании примечания к статье уголовного кодекса о похищении человека. Согласно ему, если похититель добровольно отпускает жертву, он может быть освобожден от ответственности.

"Имеет значение, при каких обстоятельствах были освобождены жертвы. Вот у нас в суде первой и второй инстанции установлено, что похищение было и жертвы воспользовались невнимательностью похитителей смогли убежать. В статье 126 есть пометка, которая говорит, что если похитители добровольно освободили человека, то они могут быть освобождены от ответственности", - сказал Зубенко Русской службе Би-би-си.

Адвокат заявил, что планирует подать жалобу на отмену приговора в Верховный суд России.

Ранее Елизавета Алиева говорила, что опасается за свою жизнь даже после приговора Евлоеву - она утверждает, что ей и ее родственникам поступали угрозы.