Том Круз сломал лодыжку на съемках "Миссия невыполнима"

  • 16 августа 2017
Actor Tom Cruise arrives to promote his latest film "The Mummy" at Plaza Carso in Mexico City, Mexico, June 5, 2017 Правообладатель иллюстрации Reuters

Американский актер Том Круз сломал лодыжку, прыгая по крышам лондонских небоскребов на съемках шестого фильма "Миссия невыполнима".

Съемки прерваны, но лента выйдет в срок - в июле 2018 года, заверила киностудия Paramount Pictures.

В минувшие выходные Круз исполнял очередной трюк, но немного не долетел до цели и врезался в стену.

Любительское видео прерванного полета звезды появилось в воскресенье. Позже Круза заметили хромающим.

В среду Paramount Pictures подтвердила, что 55-летний Круз, часто пренебрегающий услугами каскадеров, на время выбыл из строя.

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Image caption У Круза давние отношения с лондонскими крышами: на премьере предыдущей серии

"В ходе съемок очередного фильма "Миссия невыполнима" Том Круз сломал лодыжку, исполняя трюк", - сообщила киностудия.

"Съемки прерваны до полного восстановления Тома, а сроки выхода ленты на экраны остаются прежними: 27 июля 2018 года".

"Том благодарит всех за заботу и с нетерпением ждет возможности разделить с вами радость от фильма следующим летом".

В предыдущей серии "Миссии", которую снимал тот же режиссер Кристофер МакКуорри, Круз сам исполнил большинство трюков, в том числе, взмыл в небо, зацепившись за борт самолета.

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Image caption Круз вновь продемонстрирует головокружительные высоты мастерства в тандеме с МакКуорри

Актер признавался, что ночь перед съемками не спал, а исполнить трюк оказалось сложнее, чем он думал.

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