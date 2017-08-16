Том Круз сломал лодыжку на съемках "Миссия невыполнима"

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Американский актер Том Круз сломал лодыжку, прыгая по крышам лондонских небоскребов на съемках шестого фильма "Миссия невыполнима".

Съемки прерваны, но лента выйдет в срок - в июле 2018 года, заверила киностудия Paramount Pictures.

В минувшие выходные Круз исполнял очередной трюк, но немного не долетел до цели и врезался в стену.

Любительское видео прерванного полета звезды появилось в воскресенье. Позже Круза заметили хромающим.

В среду Paramount Pictures подтвердила, что 55-летний Круз, часто пренебрегающий услугами каскадеров, на время выбыл из строя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Круза давние отношения с лондонскими крышами: на премьере предыдущей серии

"В ходе съемок очередного фильма "Миссия невыполнима" Том Круз сломал лодыжку, исполняя трюк", - сообщила киностудия.

"Съемки прерваны до полного восстановления Тома, а сроки выхода ленты на экраны остаются прежними: 27 июля 2018 года".

"Том благодарит всех за заботу и с нетерпением ждет возможности разделить с вами радость от фильма следующим летом".

В предыдущей серии "Миссии", которую снимал тот же режиссер Кристофер МакКуорри, Круз сам исполнил большинство трюков, в том числе, взмыл в небо, зацепившись за борт самолета.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Круз вновь продемонстрирует головокружительные высоты мастерства в тандеме с МакКуорри

Актер признавался, что ночь перед съемками не спал, а исполнить трюк оказалось сложнее, чем он думал.