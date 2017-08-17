РПЦ: папа римский не собирается в Россию

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Посещение России в ближайшее время не входит в планы папы римского Франциска, рассказал журналистам руководитель секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

По его словам, патриарх Московский и всея Руси Кирилл также не собирается в ближайшее время посещать Ватикан.

Ранее стало известно, что 21 августа в Москву приедет государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин. Он планирует встретиться с патриархом, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

Как сообщил Игумнов, патриарх и кардинал обсудят гуманитарную проблему в Сирии, тему беженцев, а также тему притеснений христиан на востоке и в Африке.

Российские СМИ сообщали, что в ходе визита кардинал обсудит с патриархом и главой МИД России ситуацию на Украине. Также СМИ писали, что визит кардинала в Россию может стать подготовкой к приезду самого понтифика.

Представитель католической церкви в России, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский подтвердил, что визит папы римского в Москву не планируется.

По его словам, Россия и российское общество не готовы к приему понтифика.

С патриархом кардинал будет говорить о проблемах межхристианского диалога, а с главой российского МИД он планирует обсудить дипломатические вопросы, в частности, о возможной помощи Святого престола в урегулировании кризиса на Украине, сказал Ковалевский.