Хакеры взломали аккаунты HBO в соцсетях
Хакеры взломали аккаунты американского развлекательного телеканала HBO в "Фейсбуке" и "Твиттере". Ранее компьютерным злоумышленникам удалось получить доступ к серверам компании.
За взломом соцсетей HBO, в том числе официальных аккаунтов известных сериалов вроде "Игры престолов", предположительно, стоит группа, именующая себя OurMine.
В одном из сообщений говорится "Здесь побывал OurMine. Мы лишь проверяем безопасность вашей системы".
Это очередное фиаско для канала в череде хакерских взломов, в результате которых в сети оказались сценарии еще не показанных серий "Игры престолов" и конфиденциальные данные компании.
Некоторые из появившихся в соцсетях сообщений затем были быстро удалены.
Представители HBO пока не ответили на обращение Би-би-си прокомментировать факт взлома.
Хакеры из OurMine уже известны взломами популярных "Твиттер"-аккаунтов.
В прошлом году это были микроблоги компании Netflix, одного из основателей Wikipedia Джимми Уэйлса, главы Facebook Марка Цукерберга и директора Google Сундари Пичая.
Череда взломов
Нынешний хакерский взлом - не первый для HBO за последние несколько недель.
В июле неизвестные хакеры похитили 1,5 ТБ информации с серверов компании.
После этого они слили в сеть сценарии еще непоказанных серий "Игры престолов", документы компании и еще не транслировавшиеся эпизоды некоторых других сериалов канала.
Между тем в Мумбае были арестованы четыре человека по обвинению в сливе в интернет одной из еще не транслировавшихся серий "Игры престолов". Все обвиняемые являются работниками мумбайской компании, которая занимается хранением и обработкой сериала для стримингового сервиса.
Также фиаско с сериалом произошло в Европе. Очередной эпизод фантазийной саги было по ошибке выложен почти на неделю раньше на стриминговых сервисах Испании и Норвегии.
Серия, озаглавленная "Смерть - это враг", были удалена с официальных сайтов, но пользователи ее успели скопировать и выложить на файлообменные платформы.