После Шарлоттсвилла: Spotify удалил из каталога расистские группы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Spotify намерена продолжать удалять из каталога группы, пропагандирующие ненависть к другим расам

Стриминговый музыкальный сервис Spotify удалил из своего каталога исполнителей, придерживающихся идеологии превосходства белой расы. Это произошло после событий в американском городе Шарлоттсвилл.

Список из 37 таких групп, разместивших свои песни на стриминговом сервисе, появился на портале Digital Music News. Менее чем через двое суток Spotify объявил, что некоторые из этих групп были удалены из доступного для США каталога музыки.

Компания также намерена рассмотреть возможность удаления и других подобных групп.

Аудитория Spotify насчитывает более 140 млн пользователей по всему миру.

Spotify - не единственный сервис, ограничивший сервис для сторонников превосходства белой расы. Онлайн-площадка для аренды частного жилья Airbnb навсегда запретила использование своего ресурса апологетам идеи о превосходстве белых.

Аналогичным образом поступит сервис онлайн-платежей PayPal, запретив перевод средств группам, пропагандирующим ненависть и насилие.

Также не остались в стороне Twitter, LinkedIn и компания по защите данных в интернете Cloudflare. Все они либо ограничили предоставление услуг людям и группам, исповедующим подобную идеологию, либо удалили материалы, призывающие к ненависти и насилию.

Вскоре после событий в Вирджинии компания GoDaddy отказала в хостинге сайту американских неонацистов Daily Stormer, после чего тот переехал на в доменную зону .ru, зарегистрировавшись через компанию Ru-Center.

Однако Роскомнадзор распорядился прекратить делегирование домена в связи с тем, что ресурс пропагандирует неонацистскую идеологию. На момент написания статьи сайт был недоступен. Также оказался заблокирован канал Daily Stormer на YouTube.

Тем временем краудфандинговый сайт GoFundMe закрыл страницу кампании по сбору средств для 20-летнего Джеймса Алекса Филдса, который на автомобиле въехал в толпу людей в Шарлоттсвиле, протестовавших против проведения марша ультраправых.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption События в Шарлоттсвилле всколыхнули США

Решения интернет-компаний об ограничении предоставления услуг ультраправым и неонацистам отражает меняющуюся ментальность передовых интернет-компаний США в том, что касается контроля над распространением ксенофобских высказываний.

Ранее IT-компаниям приходилось удалять контент о насилии, который распространяет запрещенная в России группировка "Исламское государство", во многих случаях из-за давления властей, но при этом большинство интернет-компаний не брали на себя роль цензоров - за исключением случаев, когда пользователи нарушали закон.