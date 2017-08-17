Полиция назвала наезд микроавтобуса на людей в Барселоне терактом
Каталонская полиция назвала терактом наезд микроавтобуса на толпу людей в центре Барселоны. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.
Инцидент произошел возле площади Каталонии в самом начале пешеходного бульвара Рамбла, который является одним из основных мест скопления туристов.
Местные СМИ также сообщают, что водителю микроавтобуса удалось скрыться. Также сообщается о стрельбе в одном из ресторанов в центре города.
Место происшествия оцеплено, полиция обратилась к жителям города и туристам с просьбой не приближаться к району вокруг площади Каталонии.
Закрыты близлежащие станции метро и железнодорожные станции, а также магазины и рестораны.
Ростуризм сообщил, что находится на связи с дипломатами и выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.
Барселона является одним из популярных направлений отдыха у россиян в это время года.