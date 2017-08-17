Полиция назвала наезд микроавтобуса на людей в Барселоне терактом

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Инцидент произошел в центре города возле площади Каталонии

Каталонская полиция назвала терактом наезд микроавтобуса на толпу людей в центре Барселоны. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

Инцидент произошел возле площади Каталонии в самом начале пешеходного бульвара Рамбла, который является одним из основных мест скопления туристов.

Местные СМИ также сообщают, что водителю микроавтобуса удалось скрыться. Также сообщается о стрельбе в одном из ресторанов в центре города.

Место происшествия оцеплено, полиция обратилась к жителям города и туристам с просьбой не приближаться к району вокруг площади Каталонии.

Закрыты близлежащие станции метро и железнодорожные станции, а также магазины и рестораны.

Ростуризм сообщил, что находится на связи с дипломатами и выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Барселона является одним из популярных направлений отдыха у россиян в это время года.