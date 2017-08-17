Трамп выступил в защиту памятников конфедератам

  • 17 августа 2017
Памятник генералу Ли Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Демонтаж памятников конфедератам вызвал бурные протесты по всей стране

Президент США Дональд Трамп осудил демонтаж памятников лидерам Конфедеративных Штатов во время Гражданской войны 1860-х годов на фоне продолжающихся в стране ожесточенных расовых споров.

"Грустно видеть, как история и культура нашей великой страны разрываются по мере демонтажа наших красивых статуй и памятников... Нельзя изменить историю, но можно учиться на ней", - написал Трамп в "Твиттере".

На прошлой неделе в городе Шарлоттсвилл в штате Вирджиния произошли столкновения между неонацистами и их противниками. Ультраправые националисты выступали против демонтажа статуи генерала Роберта Ли, сражавшегося на стороне рабовладельческих южных штатов.

В результате столкновений погибла женщина, десятки человек пострадали.

Комментируя эти события, Дональд Трамп заявил, что ответственность за волнения в Шарлоттсвилле несут обе стороны: как ультраправые, так и крайне левые активисты.

"Роберт Ли, Стоунуолл Джексон - кто следующий? [Джордж] Вашингтон, [Томас] Джефферсон? Так глупо!" - написал Трамп в "Твиттере" в четверг.

"Красота, которую убирают из городов, поселков и парков - ее будет очень недоставать, и ее невозможно будет полностью заменить!" - отмечает президент.

Демонтаж памятников военачальникам южан периода Гражданской войны стал поводом для обострения расовых споров в американском обществе.

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Image caption Протестные акции правых и левых прошли во многих городах США

Сторонники этих мер говорят, что памятники конфедератам символизируют расовую ненависть, а защитники монументов называют их важными сомволами наследия Юга.

Реакция Трампа на события в Вирджинии уже привела к бунту среди представителей крупного бизнеса США.

Исполнительный директор фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзер в понедельник ушел из экспертного совета по промышленности, учрежденного Трампом.

В этот же день еще двое советников Трампа последовали его примеру - исполнительный директор Under Armour Кевин Планк и глава Intel Corp Баян Крзаних, а затем совет покинул бывший глава General Electric Джеффри Иммельт.

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