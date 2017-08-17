Трамп выступил в защиту памятников конфедератам
Президент США Дональд Трамп осудил демонтаж памятников лидерам Конфедеративных Штатов во время Гражданской войны 1860-х годов на фоне продолжающихся в стране ожесточенных расовых споров.
"Грустно видеть, как история и культура нашей великой страны разрываются по мере демонтажа наших красивых статуй и памятников... Нельзя изменить историю, но можно учиться на ней", - написал Трамп в "Твиттере".
На прошлой неделе в городе Шарлоттсвилл в штате Вирджиния произошли столкновения между неонацистами и их противниками. Ультраправые националисты выступали против демонтажа статуи генерала Роберта Ли, сражавшегося на стороне рабовладельческих южных штатов.
- Шарлоттсвилл: трагедия самого счастливого города США
- "Не на жизнь, а на смерть": подковерные войны в Белом доме
- Как в США антирасистский ролик стал хитом
В результате столкновений погибла женщина, десятки человек пострадали.
Комментируя эти события, Дональд Трамп заявил, что ответственность за волнения в Шарлоттсвилле несут обе стороны: как ультраправые, так и крайне левые активисты.
"Роберт Ли, Стоунуолл Джексон - кто следующий? [Джордж] Вашингтон, [Томас] Джефферсон? Так глупо!" - написал Трамп в "Твиттере" в четверг.
"Красота, которую убирают из городов, поселков и парков - ее будет очень недоставать, и ее невозможно будет полностью заменить!" - отмечает президент.
Демонтаж памятников военачальникам южан периода Гражданской войны стал поводом для обострения расовых споров в американском обществе.
Сторонники этих мер говорят, что памятники конфедератам символизируют расовую ненависть, а защитники монументов называют их важными сомволами наследия Юга.
Реакция Трампа на события в Вирджинии уже привела к бунту среди представителей крупного бизнеса США.
Исполнительный директор фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзер в понедельник ушел из экспертного совета по промышленности, учрежденного Трампом.
В этот же день еще двое советников Трампа последовали его примеру - исполнительный директор Under Armour Кевин Планк и глава Intel Corp Баян Крзаних, а затем совет покинул бывший глава General Electric Джеффри Иммельт.