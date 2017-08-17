Правозащитница Малала Юсуфзай поступила в Оксфорд

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption 20-летняя Малала Юсуфзай будет изучать философию, политику и экономику

Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай принята в Оксфордский университет на основании выпускного школьного экзамена.

Она сообщила об этом в "Твиттере", поздравив всех выпускников, получивших в субботу результаты тестов.

20-летняя лауреат Нобелевской премии будет изучать философию, политику и экономику в оксфордском колледже Леди-Маргарет-Холл.

Она будет изучать те же предметы, что и бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, которая также училась в Леди-Маргарет-Холл.

Малала Юсафзай получила известность в 11 лет, когда под псевдонимом Гуль Макай стала вести дневник для Службы Би-би-си на языке урду, в котором описывала жизнь при талибах.

Она рассказывала о том, как при правлении талибов, в 2007 году взявших под свой контроль долину Сват, стали закрываться школы для девочек.

В 2009 году талибов изгнали из этих мест, но с тех пор Малала и члены ее семьи регулярно получали от них угрозы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Малала Юсуфзай борется за право на образование для мусульманских девушек

В октябре 2012 года экстремисты-талибы совершили нападение на Малалу из-за ее кампании в поддержку образования пакистанских девушек.

Она получила тяжелое пулевое ранение в голову и чуть не погибла. Тогда в результате нападения пострадали еще две девочки.

После ранения Малала была доставлена специальным авиарейсом из Пакистана в Британию для операции, после лечения она осталась жить в Соединенном Королевстве.

В апреле Малала стала самым юным лауреатом в истории Нобелевской премии. После церемонии вручения она выступила перед собравшимися, рассказав о своей деятельности и планах на будущее.