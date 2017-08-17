Теракт в Барселоне: что известно к этому моменту

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По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, пропахавшего толпу на пешеходном бульваре Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах) взяла на себя ответственность за нападение.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.

Власти предупредили, что число жертв может быть не окончательным.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое - марокканец и житель Мелильи - испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, Тот, как сообщается, сумел убежать, и сейчас полиция ведет его интенсивные поиски.

Этот теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.

Как всё произошло

Фургон въехал на заполненный людьми, включая многичленных туристов, бульвар Рамбла со стороны площади Каталонии. Давя людей, он промчал зигзагами более 500 м на скорости около 80 км/ч и остановился на площади Бокерия.

Кто исполнители

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Полиция сообщила об аресте двух подозреваемых - гражданина Марокко и выходца из Мелильи - испанского полуанклава на мароканском побережье в Африке.

Изначально полиция распространила фотографию Магреби Дрисс Укабира, назвав его предположительным водителем белого "фиата", таранившего толпу.

Позже местные СМИ сообщили, что он явился в полицию, узнав, что объявлен в розыск, и заявил, что у него украли документы, на которые была оформлена аренда фургона.

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Вскоре после теракта на одном из выставленных блокпостов другой автомобиль наехал на двух полицейских. Водителя застрелили, но пока не ясно, причастен ли он к теракту на бульваре.

За день до этого произошел взрыв в жилом доме в Алканаре - прибрежном городе неподалеку от Барселоны. В результате взрыва поздно вечером в среду один человек погиб, семеро получили ранения, а дом был полностью разрушен. Полиция связывает этот взрыв с нападением в Барселоне.

По данным газеты El Pais, на месте взрыва были обнаружены баллоны с пропаном и бутаном.

Как действовали власти

Полицейские самых разных подразделений - патрульная, вооруженная, в штатском и в форме - оцепила несколько кварталов вокруг площади и прочесывала дом за домом в поисках преступников.

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Две линии метро были перекрыты, центральные станции заблокированы.

Власти рекомендовали людям не звонить друг другу, а общаться через соцсети, чтобы снизить нагрузку на сотовую сеть. Полиция попросила не распространять в социальных сетях и в СМИ фото- и видеоматериалы с места теракта, а также съемки происходящего в городе.

Как реагировали люди

Люди убегали и искали укрытия в близлежащих магазинах, кафе и офисных центрах, откуда их потом эвакуировала полиция.

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Очевидцы говорят, что на бульваре, как обычно, было очень многолюдно.

Такси бесплатно вывозили людей из центра.

Как отреагировал мир

Люди в разных странах несут цветы к посольствам Испании, а политики шлют испанцам слова поддержки.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил в стране трехневный траур по погибшим.

Эйфелева башня в Париже погрузилась во тьму в память о жертвах теракта в Барселоне.